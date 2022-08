Apple Karten

In diesen Wochen trifft sich wieder die halbe Welt, um gemeinsam den Stau auf der Autobahn zu geniessen. Glücklich, wer über eine Navi-App verfügt, die den Weg um die grössten Ansammlungen meidet. Viele werden Google Maps nutzen, um anschliessend mit Google-Maps-Nutzern im Stau zu stehen. Eine Alternative bietet Apple inzwischen mit der App Karten, die ist ebenso umsonst, hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert und wird in der Schweiz bald noch brauchbarer.

Vor einer Dekade ging Apple Karten an den Start und hat selbst inzwischen eine lange Reise hinter sich. Wie viele andere Apple-Apps funktioniert der Kartendienst nur auf Apple-Geräten. Anfangs beherrschten Anekdoten und Schadenfreude das Netz, wie sich Apple-Karten-Nutzer heillos verfuhren. Solche groben Schnitzer sind inzwischen ausgeräumt. Das Kartenmaterial basiert im Wesentlichen auf Daten des niederländischen Anbieters TomTom, teilweise kommt es aber auch von der Google-Tochter Waze. Verkehrsdaten über Staus und Stockungen liefern ebenso die Niederländer. Google scheint oft etwas früher ­informiert, erhält es Daten doch automatisch von der Armada der Android-Smartphones, die sich in Autos durch die Welt bewegen. Was besonders gefällt im Vergleich zu Google Maps: die Aufbereitung. In der jüngsten Version zeigt Apple nun deutlich mehr Details auf den Karten, Bäume beispielsweise, 3-D-Versionen von Gebäuden oder Ampeln. Anders als bei Google bekommt man so schon beim Durchfahren eines Ortes ein Gefühl für wichtige Bauten oder schaut nebenbei in Hinterhöfe. In Deutschland funktioniert die neue Version von Apple Karten schon, in der Schweiz und Liechtenstein soll die neue Karten-App noch im ­Verlaufe des Jahres starten, hiess es zuletzt auf der Entwicklerkonferenz des Konzerns.

Einen weiteren Vorteil von Karten bewirbt Apple so: «Zeigt dir den Weg, ohne dich zu verfolgen.» Datenschutz wird grossgeschrieben. Reiseführer oder die Funktion, die Sehenswürdigkeiten einer Stadt virtuell zu überfliegen, helfen bei der Planung. In Details liegt Google weiter vorne. Doch Apple Karten ist nun endlich einen Blick wert.