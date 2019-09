Apple mit Kampfansage an Netflix

(Reuters) Apple treibt seinen Wandel zu einem Unterhaltungskonzern voran. Der iPhone-Hersteller kündigte am Dienstag an, seinen bereits zuvor in Aussicht gestellten Streamingdienst Anfang November in 100 Ländern zu starten. Damit will Apple Platzhirschen wie Netflix (NFLX 287.99 -2.16%) und Walt Disney (DIS 135.79 -2.19%) Konkurrenz machen.

Apple TV+ werde im Monat 4.99$ kosten. Für Käufer eines iPhones, iPads oder Mac-Computers sei der Streamingdienst ein Jahr lang kostenlos. Mit den Details zu Apple TV+ startete Apple seine mit Spannung erwartete jährliche Präsentation am Unternehmenssitz im kalifornischen Cupertino, wo auch neue Generationen von Apple (AAPL 216.7 1.18%)-Geräten vorgestellt werden.

Noch machen iPhone-Verkäufe die Hälfte des Apple-Umsatzes aus. Doch der Absatz schwächelt, und die Vorbereitungen auf den neuen Mobilfunkstandard 5G ziehen sich hin. Der Fokus auf den Streamingdienst zu Beginn der Veranstaltung am Dienstag unterstreicht, dass Apple sein Geschäfts neu ausrichtet.

Bisher hat sich der Konzern im Vorteil gegenüber Handy-Herstellern wie Samsung (SMSN 983.5 -0.05%) und Produzenten von Betriebsprogrammen wie Android von Google (GOOGL 1205.7 0.04%) gesehen, weil er Hard- und Software aus einer Hand anbietet. Nun sollen Dienstleistungen als dritte Säule hinzukommen.