Apple plant 2018 offenbar drei neue iPhones

(Reuters) Apple will in diesem Jahr einem Medienbericht zufolge drei neue Smartphones herausbringen, darunter das bislang grösste iPhone. Zu dem Trio gehörten auch eine verbesserte Version des Luxusmodells iPhone X und ein günstigeres Modell mit einigen der wichtigsten Funktionen des Flaggschiffs, berichtete die Agentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Kreise. Das Riesen-iPhone solle eine Bildschirmdiagonale von 6,5 Zoll haben. Es liefen bereits Produktionstests mit Zulieferern. Allerdings könnten sich die Pläne noch ändern, hiess es weiter. Apple wollte sich zunächst nicht zu dem Bericht äussern.

Der US-Konzern geht für das laufende zweite Geschäftsquartal von einem für Apple (AAPL 178.97 1.98%)enttäuschenden Umsatz in Höhe von 60 bis 62 Mrd. $ aus. Medien hatten bereits über eine anhaltend schwache Nachfrage nach dem iPhone X berichtet, das bereits im Weihnachtsgeschäft die Verkaufserwartungen nicht erfüllt hatte.