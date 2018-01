Apple rechnet mit 38 Mrd. $ Steuern

(Reuters) Apple hat Milliardeninvestitionen und die Schaffung von 20’000 Arbeitsplätzen in den USA angekündigt. Die Investitionen auf dem Heimatmarkt dürften in den kommenden fünf Jahren mehr als 30 Mrd. $ betragen, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch mit. Durch Neueinstellungen und den Bau eines neuen Campus an einen noch zu nennenden Ort dürften in diesem Zeitraum 20’000 Stellen geschaffen werden. Apple (AAPL 179.1 1.65%)s Beitrag zur US-Wirtschaft werde dabei 350 Mrd. $ betragen. Die Erfolgsgeschichte des Konzerns habe nur in Amerika geschrieben werden können, erklärte Konzernschef Tim Cook. «Wir sind stolz darauf, auf unserer langen Geschichte der Unterstützung für die US-Wirtschaft aufzubauen.»

Apple geht zudem davon aus, auf seine im Ausland gelagerten Mittel von 252,3 Mrd. $ Steuern in Höhe von etwa 38 Mrd. $ zahlen zu müssen. Dies entspricht grob den Erwartungen von Experten nach der Verabschiedung der Steuerreform im vergangenen Monat. Der Konzern hatte zu diesem Zweck bereits 36,3 Mrd. $ zurückgelegt. Apple machte keine Angaben dazu, ob tatsächlich Geld in die USA geholt werden soll. Die Steuer greift unabhängig davon.