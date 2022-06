Arbeitslosenquote im Euroraum fällt auf Rekordtief

(Reuters) Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Mai auf ein Rekordtief gesunken. Die um saisonale Schwankungen bereinigte Arbeitslosenquote verringerte sich auf 6,6% von revidiert 6,7% im April, wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit Beginn der Datenerhebung 1998. Von Reuters befragte Experten hatten mit einer Stagnation gerechnet. Insgesamt waren im Euro-Raum elf Millionen Menschen arbeitslos registriert – 81’000 weniger als im Vormonat und rund 2,16 Mio. weniger als vor einem Jahr.

Besonders niedrig war die Arbeitslosenquote im Mai in Deutschland, wo sie nach den Eurostat-Kriterien bei 2,8% lag. In Malta betrug die Quote 3,1%t und in den Niederlanden 3,3%. Am höchsten ist der Wert in Spanien (13,1%) und Griechenland (April: 12,7%).