Arbeitslosenquote im Euroraum sinkt

(Reuters) Die saisonbereinigte Quote sank im Oktober auf 7,3 von 7,4% im September, wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag mitteilte. Insgesamt waren 12,045 Mio. Menschen arbeitslos registriert – dies waren 64.000 weniger als im Vormonat und 1,56 Mio. weniger als vor einem Jahr. EU-weit am niedrigsten ist die Arbeitslosenquote in Tschechien mit 2,6%, gefolgt von den Niederlanden mit 2,9% und Deutschland mit 3,3%. Am höchsten ist der Wert in Griechenland (14,5%) und Spanien (12,9%).

Derzeit bremsen Lieferprobleme und Einschränkungen wegen steigender Corona-Infektionen die Konjunktur im Währungsraum. Dämpfende Effekte dürften sich dann wie üblich erst zeitverzögert auf dem Arbeitsmarkt niederschlagen.