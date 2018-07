Arbeitslosigkeit in Spanien fällt deutlich

(Reuters) Die anziehende Konjunktur in Spanien drückt die Arbeitslosigkeit auf das niedrigste Niveau seit Juni 2008. Die Zahl der als jobsuchend registrierten Frauen und Männer sank um knapp 90.000 auf 3,16 Mio., wie das Arbeitsministerium in Madrid am Dienstag mitteilte. Dies sind fast zwei Millionen weniger als im Februar 2013, als das Euroland unter den Nachwehen der Staatsschuldenkrise und dem Platzen einer Immobilienblase litt. Seitdem wächst die spanische Wirtschaft deutlich stärker als die Konjunktur im Währungsraum. Die EU-Kommission erwartet für 2018 einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 2,9%. Die Zahl der Arbeitnehmer, die in Spaniens Sozialversicherungssystem einzahlen, stieg im Juni um gut 91.000 auf 19 Mio. und somit auf den höchsten Stand seit fast zehn Jahren.