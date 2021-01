Arbeitslosigkeit sinkt im Euroraum überraschend

(Reuters) Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist trotz Lockdown in vielen Länder überraschend gesunken. Im November fiel die saisonbereinigte Quote im gesamten Währungsraum und lag bei 8,3%, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte. Im Oktober betrug der Wert noch 8,4% und im August 8,6%.

In der Eurozone waren 13,61 Mio. Menschen als arbeitslos registriert – dies waren 172’000 weniger als im Oktober, aber 1,42 Mio. mehr als vor Jahresfrist. Vergleichsweise geringe Werte bei der Arbeitslosenquote November gab es in den Niederlanden (4,0%) und in Deutschland (4,5%). Die höchsten Werte verzeichneten Spanien (16,4%) und Griechenland (16,1% im September).