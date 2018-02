Arbeitsmarkt wird Druck auf Fed erhöhen

Die Mitarbeiter von CVS Pharmacy dürften sich freuen. Im April wird die US-Apothekenkette den Einstiegslohn von 9 auf 11 $ die Stunde erhöhen. Und nicht nur das. Auch viele Angestellte, die nicht nur das Mindestsalär erhalten, sollen mehr bekommen. Das hat das Unternehmen an der Präsentation der Jahreszahlen am 8. Februar bekannt gegeben. Damit befindet sich CVS Pharmacy in guter Gesellschaft. Auch die Supermarktketten Wal-Mart und Target haben Lohnerhöhungen angekündigt.

Das zeigt: Das Kräfteverhältnis am US-Arbeitsmarkt hat sich verschoben. Waren nach der Finanzkrise die Unternehmen im Vorteil, sieht es heute anders aus. «Es gibt nicht genug qualifizierte Mitarbeiter», sagt Ethan Harris, Ökonom der Bank of America Merrill Lynch, an einer Präsentation in New York. «Und die Situation wird noch schlimmer.» Jedes fünfte Kleinunternehmen bezeichnet das Finden von qualifizierten Arbeitnehmern als das grösste Problem, wie eine Umfrage des Verbands unabhängiger Unternehmen (NFIB) ergeben hat.