Arbonia schliesst Portfoliobereinigung ab

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.

Der Gebäudezulieferer Arbonia hat mit den Profilsystemen nach einer mehrjährigen Phase der Portfoliobereinigung das letzte Geschäft abgestossen, das wenig mit den drei Kernbereichen Fenster, Türen und Gebäudetechnik (Heizung/Lüftung/Sanitär) zu tun hat. Die Profilsysteme gehörten bisher zur Division Türen und stehen gemäss Schätzungen der ZKB für 6% des Gruppenumsatzes, bei leicht unterdurchschnittlichen Margen. Das Geschäft umfasst Systeme in Stahl und Edelstahl für Türen, Fenster und Fassaden im Bereich Sicherheit und Energieeffizienz. Die Division Türen ist nun ausschliesslich auf Innentüren konzentriert. Überraschend kommt der Verkauf der Profilsysteme nicht. CEO Alexander von Witzleben hatte schon öfters angedeutet, dass sie nicht zur Arbonia passen. Vor allem widersprach es der Strategie Arbonias, in ihren jeweiligen Geschäften führende Marktpositionen in den definierten Regionen zu erreichen, so, wie die übrigen Geschäfte positioniert sind. Für die Profilsysteme wäre der Aufwand viel zu gross gewesen, eine solche marktführende Position zu erreichen. Der Verkauf ist positiv zu beurteilen und schliesst die Portfoliobereinigung ab. Das sollte den Aktien helfen, wobei der Kurs allerdings schon viele positive Nachrichten über steigende Ergebnisse im kommenden Jahr und darüber hinaus vorweggenommen hat.