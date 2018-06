Argentinische Aktien wieder im Schwellenländerindex

Der 20. Juni 2018 geht für Argentinien aus doppeltem Grund in die Geschichte ein: Der Indexanbieter MSCI hat die Aufnahme des Landes in den Schwellenländerindex verkündet, just an dem Tag, an dem der Internationale Währungsfonds (IWF) den Antrag auf ein 50 Mrd. $ schweres Hilfsprogramm gutgeheissen hat.

Argentinien hatte sich an den IWF gewendet, weil Investoren Kapital abziehen und der argentinische Peso massiv unter Druck gekommen war.

Der Entscheid des Indexanbieters hat mit dem IWF-Programm nichts zu tun. Der Grund ist, dass der lokale Aktienmarkt für ausländische Investoren wieder gut zugänglich ist. Denn der offene Marktzugang ist ein wichtiges Kriterium bei der Indexzuteilung.