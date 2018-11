Armin Brun wird neuer Chef der Berner KB

Die Berner Kantonalbank ist auf der Suche nach einem neuen CEO intern fündig geworden. Armin Brun, Leiter des Geschäftsbereichs Privat- und Firmenkunden, soll am 1. Juli 2019 den noch amtierenden Chef Hanspeter Rüfenacht beerben, der sich wie im Sommer angekündigt altersbedingt zurückziehen wird.

Als Vize-CEO wurde Alois Schärli (56) nominiert. Schärli trat 2003 in die BEKB (BEKN 209 0.97%) ein und ist seit 2010 Finanzchef der Bank.

Dagegen sitzt der 53-jährige Brun erst seit Anfang des Jahres in der Geschäftsleitung der BEKB. Zuvor war der verheiratete Vater dreier Kinder bei der Post und ihrer Banktochter PostFinance tätig. Bei der Staatsbank war er oberster Marketingchef, bei der Post leitete er Transformationsprojekte.

Bank soll digitaler werden

Zur PostFinance kam Brun im Jahr 2001. Als Mitglied der Geschäftsleitung verantwortete er den Bereich Geschäftskunden, sieben Jahre später den Bereich Markt und Vertrieb.

Seine Bankkarriere startete Brun bei der Luzerner Kantonalbank (LUKN 485.5 0%) (LUKB) im Marketing. Bei der LUKB hatte er verschiedene Leitungsfunktionen im Vertrieb inne. Brun hat Betriebswirtschaft an der Universität Bern studiert und verschiedene Management-Weiterbildungen absolviert.

Wie die BEKB am Donnerstag mitteilt, soll Brun nun «zusammen mit der Geschäftsleitung die Bank in Zukunft noch stärker als kundennahe, digital fortschrittliche und nachhaltig erfolgreiche Bank positionieren».

Valiant hat die Nase vorn

Frische Impulse täten der BEKB tatsächlich gut. Denn das Hauptgeschäft mit den Zinsen schwächelte zuletzt. Erst in diesem Jahr hat die Bank den Entscheid gefällt, ihre IT zu modernisieren, um die nötige Digitalisierung bewerkstelligen zu können. Die etwa gleich grosse Berner Konkurrentin Valiant hat in beiden Punkten die Nase vorn.

Und auch beim Thema CEO war Valiant (VATN 109.6 -0.36%) schneller. Der bisherige Chef Markus Gygax wird an der nächsten Generalversammlung im Mai zurücktreten, Finanzchef Ewald Burgener wird seine Nachfolge antreten, wie Valiant bereits im Sommer mitgeteilt hat.

Die komplette Historie zu BEKB finden Sie hier. »