Arnd Kaldowski: Ein Firmenchef sucht die Bodenhaftung

Als Sonova vor mehr als zwei Jahren einen Ersatz für CEO Lukas Braunschweiler suchte, war eins klar: Er oder sie muss wissen, wie der Medizintechnikmarkt in Europa und in den USA tickt. Denn trotz der jüngsten Umstrukturierungen macht der Marktführer unter den Hörgeräteherstellern noch immer 27% seines Umsatzes von jährlich rund 2,6 Mrd. Fr. in den USA, und in Europa mehr als die Hälfte.

Die Wahl fiel auf den Deutschen Arnd Kaldowski, heute 51 Jahre alt, der sich in den USA und Deutschland bei Siemens und Danaher einen Namen gemacht hatte. Die Wurzeln des Physikers aus Ludwigshafen liegen im Beratungsgeschäft: Bei der Boston Consulting Group (BCG) in München – seine erste Karrierestation – blieb Kaldowski sechs Jahre bis 2000. Hier lernte er seine Frau kennen, mit der er heute drei Kinder hat. Die BCG finanzierte ihm 1996 ein Managementstudium am Insead, der weltweit angesehenen Wirtschaftshochschule in Frankreich.