Elliott senkt Hürden für Aryzta-Übernahme

(AWP/Reuters/RI) Der Backwarenkonzern Aryzta wird seine Generalversammlung am 15. Dezember in Schlieren durchführen. Eine physische Teilnahme der Aktionäre ist nicht möglich. Am Dienstag wurden dazu die Traktanden veröffentlicht.

Gleichzeitig hat sich laut Aryzta (ARYN 0.68 +0.96%) Elliott Advisors wieder gemeldet. Die amerikanische Investmentfirma wäre an Aryzta interessiert und hat ein Angebot für 0.80 Fr. je Aktie in Aussicht gestellt. Elliott habe nun Bedingungen des nicht bindenden Vorschlags zurückgezogen, erklärte Aryzta.

Grossaktionär Cobas hat eine Übernahme abgelehnt. Cobas habe keine Absicht, ihre Anteile zu dem von Elliott in Aussicht gestellten Preis von 0,8 Fr. je Aryzta-Titel anzudienen, hiess es in einem am Dienstag verfügbaren Brief von Cobas an Aryzta-Präsident Urs Jordi. Die Firma sei deutlich mehr wert. Der spanische Vermögensverwalter, der knapp 10% der Aryzta-Anteile hält, forderte den mit hohen Schulden kämpfenden Backwarenhersteller zudem auf, Elliott bei Finanzierungs-Themen rund um eine Offerte nicht zu helfen.

Der Gipfeli-Hersteller hatte am Vortag das Interesse der Amerikaner unter anderem mit Verweis auf «nicht erfüllbare Bedingungen» abgewimmelt. Aryzta ist aber offenbar weiterhin nicht interessiert: Die Gespräche mit Elliott seien – wie bereits mehrmals erwähnt – am 24. Oktober beendet worden, hielt der Konzern fest.

Wie Aryzta auch mitteilte, wurden Marcus Opitz zum Chief Restructuring Officer und Armin Bieri zum Chief Transformation Officer ernannt. Opitz wird für den Verkauf von Firmenteilen und Bieri für die strategische Neuausrichtung des Kerngeschäfts zuständig sein. In Analystenkreisen wird erwartet, dass sich Aryzta vom verlustbringenden Geschäft in Nordamerika trennen will.