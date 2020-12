Aryzta-Aktionäre stimmen für den Alleingang

Der Weg ist frei. Frei für eine neue Führung und frei für eine Stellungnahme zur Offerte von Elliott. An der am Dienstag virtuell abgehaltenen Generalversammlung von Aryzta stimmten die Aktionäre mit einer Ausnahme den Vorschlägen des Verwaltungsrats zu. Der Spanier Alejandro Legarda Zaragüeta wurde trotzdem wieder in den Verwaltungsrat gewählt.

Neben ihm sitzen neu auch der irisch-australische Doppelbürger Gordon Hardie sowie Jörg Riboni und Hélène Weber-Dubi aus der Schweiz im Aufsichtsgremium des Tiefkühlbäckers (vgl. Tabelle). Damit ist die Führung in wenigen Monaten praktisch rundumerneuert worden. Nur zwei von sieben Mitgliedern (Delgado und Zaragüeta) waren im Sommer bereits im Amt. Ausgeschieden sind hingegen vier Verwaltungsräte, die einen Verkauf des Unternehmens an den Hedge Fund Elliott befürwortet hatten. Für Präsident und Interim-CEO Urs Jordi ist das ein Erfolg. Das neue Gremium dürfte seine Vision einer eigenständigen und verschlankten Aryzta unterstützen. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an