Aryzta angeblich vor Verkauf von La Rousse Foods

(AWP) Der Backwaren-Konzern Aryzta (ARYN 28.81 2.82%) will sich einem Pressebericht zufolge von der erst 2015 übernommenen La Rousse Foods trennen. Das schreibt die «Irish Times» am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise. Von Aryzta gab es keinen Kommentar, so die Zeitung.

2015 hatte Aryzta das irische Unternehmen, das sich auf Feinkost für Restaurants, Hotels und Caterer spezialisiert hat, für 30 Mio. $ gekauft. Die von der Zeitung zitierten Quellen gehen nun davon aus, dass das Geschäft für mehr als 30 Mio. $ verkauft werden könne, unter anderem könnte die irische Supermarktkette Pallas Foods interessiert sein.

Aryzta hatte jüngst schwache Geschäftszahlen vorgelegt und das neue Management will nun das Geschäft vereinfachen.

Die komplette Historie zu Aryzta finden Sie hier. »