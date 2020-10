Aryzta bleibt unabhängig

Die Übernahmefantasie ist weg. Am Montag und am Dienstag verloren die Aryzta-Aktien insgesamt ein Fünftel ihres Werts. Der Tiefkühlbäcker gab am Samstagabend bekannt, er habe die Verhandlungen über einen Verkauf an die Investmentgesellschaft Elliott des US-Milliardärs Paul Singer ergebnislos beendet. Der Entscheid des Verwaltungsrats fiel mehr als vierzig Tage, nachdem die Gespräche offiziell begonnen hatten und in denen die Aktionäre auf ein konkretes Angebot warteten. Damit haben sich jene Kräfte in der Aryzta-Führung durchgesetzt, die nur einzelne Unternehmensteile verkaufen und eine industrielle Weiterentwicklung erreichen wollen. Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel vollständig zu lesen.