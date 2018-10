Aryzta-Investor legt Alternative vor

Der Aryzta-Grossaktionär Cobas konkretisiert seine Forderungen an die Unternehmensführung. Anstelle der angekündigten Kapitalerhöhung über 800 Mio. € fordert die spanische Anlagegesellschaft die Halbierung des Volumens auf 400 Mio. €, wie sie am Montag mitteilt. Entsprechend will der mit einem Anteil von 14,5% grösste Aktionär des Backwarenherstellers an der ordentlichen Generalversammlung vom 1. November gegen die Vorschläge des Verwaltungsrats stimmen. Die Aktien notieren um 16 Uhr rund 3% im Minus.

In einer Reaktion erklärte Aryzta am Montagnachmittag, am Datum der ordentlichen Generalversammlung (1. November) und an den bereits veröffentlichten Traktanden festhalten zu wollen. Der Verwaltungsrat werde die Forderungen prüfen und seine Position sowie das Datum einer allfälligen ausserordentlichen Generalversammlung in Kürze bekannt geben. Eine solche hat Cobas verlangt für den Fall, dass die von Aryztas Verwaltungsrat vorgeschlagene Kapitalmassnahme scheitert.