Aryzta schreibt im ersten Halbjahr Gewinn

Es ist nach November das zweite Mal in Folge, dass Aryzta Unternehmensresultate vorzieht, um Marktspekulationen entgegenzutreten. Das sind Zeichen, wie gross die Verunsicherung immer noch ist rund um den Turnaround des lange Zeit kriselnden Tiefkühlbäckers. Der Aktienkurs war in den letzten Tagen regelrecht kollabiert, mit einem Minus von mehr als 20% im letzten Monat. Am Markt ging die Befürchtung um, die stark gestiegenen Rohstoffpreise (insbesondere für Weizen) infolge der Ukrainekrise würden Aryzta empfindlich treffen. Diese Zweifel zerstreut das Management nun teilweise. Zwar ist die Inflation über alle Inputkosten hinweg hoch, insbesondere bei Rohmaterialien, Löhnen, Logistik und Dienstleistungen. Molkereiprodukte, Mehl und Verpackungen machen etwa die Hälfte der Rohstoffkosten von Aryzta aus. Hinzu kommen sehr volatile Weizen- und Energiepreise sowie gestörte Lieferketten. Der Kostendruck bleibt auch in Zukunft hoch. Doch Aryzta kann den Gegenwind durch Preisweitergabe, Effizienzgewinne und Automatisierung einigermassen kompensieren. Die Zahlen sind – wie zuletzt eigentlich immer – überraschend gut. Das Wachstumsziel wird erhöht, die Margenziele gelten weiterhin. Der Wegfall der Covid-Massnahmen sorgt für Rückenwind, gerade im Geschäft mit Gastronomiekunden. Unter dem Strich gelingt gar die Rückkehr in schwarze Zahlen. Mit einem nachhaltigen Nettogewinn ist allerdings frühestens für das nächste Geschäftsjahr zu rechnen. Der Turnaround ist noch nicht abgeschlossen. Wer bei diesen tiefen Kursen einsteigt, muss weiterhin mit grossen Kursschwankungen rechnen.