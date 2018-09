Aryzta steht heisser Herbst bevor

Am Montag steht viel auf dem Spiel für Aryzta. Die Führung des Backwarenherstellers wird dann das Resultat das Geschäftsjahres per Ende Juli präsentieren. Zugleich muss sie einen überzeugenden Plan vorlegen, wie sie das Unternehmen sanieren und zu Wachstum zurückführen will – denn sie versucht, via Kapitalerhöhung 800 Mio. € aufzunehmen, um die desolate Finanzlage in den Griff zu bekommen.

Das Problem fängt mit der Frage an, wer die Kapitalerhöhung eigentlich will. Aryztas Führung um VR-Präsident Gary McGann hatte sich lange gegen solch eine Massnahme gesträubt. CEO Kevin Toland soll nach ihrer Ankündigung im August zu Marktteilnehmern gesagt haben, er selbst habe keine Kapitalerhöhung gewollt.