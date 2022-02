Aryzta verdoppelt KapazitÃ¤ten in Malaysia

Aryzta expandiert in einem der dynamischsten Märkte. In Südostasien dürfte das Wachstum von Backwaren in den nächsten Jahren durchschnittlich 7 bis 8% betragen. Das ist deutlich mehr, als in Europa erwartet wird. Die Region ist Teil von Aryztas Division Rest der Welt (nach dem Verkauf von Brasilien noch ca. 10% des Umsatzes), wozu neben Malaysia auch Aktivitäten in Australien, Japan, Singapur, Neuseeland und Taiwan gehören. Im Rest der Welt ist auch die Profitabilität höher als im Gesamtkonzern. Finanzielle Eckpunkte zum Deal werden keine genannt. Das ist bei solchen Transaktionen normal, aber in diesem Fall besonders schade. Denn Aryzta befindet sich in einem Prozess der Entschuldung, in dem nicht mit grösseren Expansionsschritten zu rechnen ist. Ob sich die Bilanzsanierung nun verzögert, bleibt eine offene Frage. Positiv ist, dass Aryzta zusätzlich erwähnt, die Preisverhandlungen im inflationären Umfeld würden wie geplant verlaufen. Damit ist eine bereinigte Ebitda-Marge von 12,5% bis Ende Juli immer noch realistisch.