Aryzta verkauft auch den Restanteil an Picard

Der bisherige Aryzta-Grossaktionär Veraison hat sich vom Grossteil seiner verbliebenen Anteile an dem Backwarenkonzern getrennt. Der Fonds hat in den letzten Handelstagen im Dezember rund 4% an Aryzta verkauft.

Diese gingen in zwei unterschiedlichen Blocktrades an zwei Schweizer Family Offices, wie Veraison am Dienstag mitteilte. Zuletzt hatte Veraison am 16. Dezember einen Anteil von 4,46% an Aryzta gemeldet. Mit dem Verkauf hat Veraison somit seinen Anteil deutlich unter die meldepflichtige Schwelle von 3% gesenkt.