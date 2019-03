Aryzta wächst wieder organisch

Lesen Sie um ca. 15.30 Uhr die ausführliche Analyse.

Es ist ein erster Schritt. Der Backwarenhersteller Aryzta hat mit dem Halbjahresresultat die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose für das Betriebsergebnis auf Stufe Ebitda bestätigt. Das ist keine Selbstverständlichkeit für ein Unternehmen, das in den beiden Vorjahren im Januar jeweils noch bittere Warnungen vor unerwarteten Gewinneinbrüchen aussprechen musste. Bei allgemein guter Börsenstimmung dürften die Aryzta-Aktien heute positiv reagieren. Allerdings bleibt viel zu tun: Das organische Wachstum lag mit 0,7% noch kräftig unter dem in Aussicht gestellten Potenzialwachstum der Hauptmärkte für tiefgekühlte Backwaren in Nordamerika und Europa. Die Ergebnisse sind immer noch rückläufig: Auf bereinigter Basis sank der Ebitda um 6%. Die Nettoschulden sind weiterhin sehr hoch, unter Einbezug der Hybridanleihen betragen sie rund das Fünffache des Ebitda. Aber das Management hat versprochen, den Sanierungsjob zu erledigen, nachdem es die Kapitalerhöhung zur Bilanzsanierung im letzten November genehmigt bekam. Wenn die Sanierung gelingt – und dafür lässt das Halbjahresresultat Hoffnung aufkeimen –, wird sich der Kurs mit der Zeit kräftig erholen. Denn Aryztas Marktwert ist mit 1,2 Mrd. Fr. für ein Unternehmen dieser Grössenordnung im Grunde lächerlich tief.