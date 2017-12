Aryzta winkt Dividende aus Picard-Beteiligung

(AWP) Dem angeschlagenen Backwaren-Konzern Aryzta (ARYN 35.59 2.12%) winken Dividenden aus der Picard-Beteiligung. Der französische Tiefkühlproduktehersteller, an dem Aryzta eine Beteiligung von 49% hält, will Schuldverschreibungen von insgesamt 1,5 Mrd. € aufnehmen, wie Aryzta am Donnerstag mitteilt. Der Bruttoerlös soll u.a. zur Ausschüttung an die Aktionäre verwendet werden. Unter der Annahme, dass die Mittel am 14. Dezember zur Verfügung stehen, würden 110 Mio. € zur Ausschüttung verfügbar sein, heisst es.

Bereits am Vortag waren diese Informationen via Medienberichten durchgesickert. Aryzta ist bekanntlich dringend auf frisches Geld angewiesen, stand Ende Juli 2017 doch eine Nettoverschuldung von 1,7 Mrd. € in der Bilanz des schweizerisch-irischen Konzerns.

