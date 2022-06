Ascom verlängert Dienstleistungsvertrag in den Niederlanden

(AWP) Ascom (ASCN 6.77 -4.78%) hat den Service-Vertrag mit dem niederländischen Pflegeheimbetreiber Coloriet um fünf Jahre verlängert. Das Volumen beläuft sich auf 1,3 Mio. Fr.

Der Service-Vertrag umfasst die Wartung der Ascom-Lösungen an allen fünf Coloriet-Standorten in den Niederlanden, wie Ascom in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Zum Einsatz kommen dort die Lösungen teleCARE IP, Smart Sensoring und Mobility. Es sei auch geplant, die Installationen auf den neuesten technischen Stand zu bringen, etwas durch eine Upgrade der Smart Devices von Myco 2 auf Myco 3.

Die komplette Historie zu Ascom finden Sie hier. »