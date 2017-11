Asien integriert sich weiter

Asien lässt sich nicht beirren. Während die Europäische Union wegen des anstehenden Brexits einen grösseren Stresstest durchläuft und die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump den Rückzug aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsverbund Nafta anstreben, schreitet in der aufstrebenden Region Asien-Pazifik die Marktintegration weiter voran.

Das zeigten in den vergangenen Tagen gleich mehrere Veranstaltungen, so etwa das Jahrestreffen des Verbands Südostasiatischer Staaten (Asean) in Vietnam oder der kurz darauf folgende Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in den Philippinen.

Dass sich der Freihandel gerade in Asien grosser Beliebtheit erfreut, ist kein Zufall, ist diese Region doch der grosse Gewinner der Globalisierung. Das Volumen der asiatischen Exporte hat sich seit der Jahrtausendwende mehr als vervierfacht. Keine andere Volkswirtschaft der Welt hat davon mehr profitiert als China, das mittlerweile der wichtigste Handelspartner von über 120 Staaten ist.