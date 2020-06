Asien rechnet die Kosten der Pandemie zusammen

Mit dem Abklingen der globalen Coronaviruspandemie treten zunehmend die langfristigen wirtschaftlichen Kosten der in den vergangenen Monaten geschnürten Konjunkturpakete in den Vordergrund. Das trifft besonders auf Asien zu, das zuerst von Covid-19 heimgesucht worden ist. Gerade in den Schwellenländern der Region haben die Notenbanken die Märkte mit Liquidität geflutet und damit Inflationsängste geweckt.

Solche Befürchtungen erscheinen umso berechtigter, als die Staaten zur Finanzierung der Stimulierungsmassnahmen doch vor allem massiv neue Schulden auf sich geladen haben. Nach Be­rechnung von Ökonomen der US-Investmentbank Morgan Stanley wird sich das Fiskaldefizit der asiatischen Staaten (unter Ausschluss Japans) im laufenden Jahr auf 12,5% des kombinierten Bruttoinland­produkts (BIP) belaufen.