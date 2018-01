Asien steht vor Investitionsboom

Verstopfte Strassen, Stromausfälle oder durch toxisches Abwasser verseuchte Flüsse gehören in vielen Schwellenländern zur Normalität. Die vorhandene Infrastruktur kann längst nicht mehr mit der Nachfrage rasant expandierender Städte und einer schnell wachsenden Mittelklasse mithalten. Darunter leiden Milliarden von Menschen täglich. Die Überlastung bremst zudem die wirtschaftliche Entwicklung. Um das Problem zu beheben, müssten nach Schätzungen der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) bis 2030 alleine in Fernost 30 Bio. $ in neue Strassen, Seehäfen und Kraftwerke investiert werden.

In weiten Teilen Asiens ist die Aufholjagd beim Infrastrukturbau bereits im Gang, wobei China dank des Baubooms der vergangenen zwei Jahrzehnte den grössten Vorsprung hat. Es ist denn auch kein Zufall, dass Peking mit der bereits 2013 aufgegleisten Initiative «One Belt, One Road» (OBOR) das eigene Modell auf andere Gebiete in Asien, Afrika und sogar Europa übertragen will.