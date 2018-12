Asiens Börsen applaudieren der Entspannung

Das am Rande der Gipfelkonferenz der zwanzig weltweit grössten Wirtschaftsnationen (G-20) abgehaltene Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping ist besser ausgefallen als allgemein erwartet. Als Reaktion auf das am Samstag bekannt gewordene Verhandlungsresultat legten die asiatischen Börsen am Montag markant zu.

Shanghai Composite Index beinahe 3% im Plus

Die für den 1. Januar angedrohten zusätzlichen Strafzölle werden für neunzig Tage auf Eis gelegt, wie Xi und Trump am Samstag in Argentinien vereinbart haben. Der Shanghai Composite Index, der seit Anfang 2018 angesichts der allgemeinen Verunsicherung der Investoren rund 20% verloren hatte, stieg am Montagmorgen beinahe 3%. Der Hongkonger Hang Seng gewann rund 2,8%, während die Börse Taipeh 2,5% nach oben kletterte. Auch die anderen asiatischen Aktienmärkte der Region begannen die Woche ohne Ausnahme mit klaren Gewinnen.