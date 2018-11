Asiens Budgetairlines setzen Höhenflug fort

Die alte laotische Tempelstadt Luang Prabang war noch vor wenigen Jahren ein verschlafenes Nest. Die Ruhe wurde hier nur zweimal täglich durch ein aus der Hauptstadt Vientiane kommendes und dorthin zurückkehrendes Flugzeug gestört. Heute werden die in den Dutzenden von buddhistischen Klöstern meditierende Mönche täglich über dreissig Mal von Passagierjets in ihrer Meditation unterbrochen.

Der Flughafen Luang Prabang stellt in Asien nicht die Ausnahme, sondern die Regel dar. «Now everybody can fly» ist der passende Slogan der malaysischen AirAsia, der an der Börse Kuala Lumpur kotierten Pionierin der Billigfliegerei in Fernost. Die Aviatikindustrie Asiens ist gemäss des Branchenverbandes IATA mit einem jährlichen Wachstum von beinahe 10% fast doppelt so schnell gewachsen wie die Wirtschaft.