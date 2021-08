Asmallworld wird zuversichtlicher

(AWP) Das soziale Netzwerk Asmallworld (ASWN 3.76 +5.92%) blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2021 zurück. Die Travel & Lifestyle Community gewann Mitglieder, steigerte den Umsatz deutlich und verbesserte so die Ergebnisse. Fürs Gesamtjahr wurde die Guidance angehoben.

Der Umsatz von Asmallworld kletterte in der ersten Jahreshälfte um 62% auf 9,5 Mio. Fr., wie es am Donnerstag in einer Mitteilung heisst. Das Betriebsergebnis (Ebitda) sprang um 232% auf 1,3 Mio. Fr. an, wobei sich die Ebitda-Marge auf 14% verdoppelt hat. Der operative Cash-Flow hat sich auf 4,1 Millionen fast verdreifacht und die Cash-Position betrug Ende Juni 5,3 Mio. Fr.

Nebst dem Wachstum habe auch eine strikte Kostenkontrolle zum deutlichen Ergebnisanstieg geführt, hielt Asmallworld fest. So sei das Team für Reise- und Hotelbuchungen stark verkleinert und das Londoner Büro Ende 2020 geschlossen worden. Auch an anderen Orten wurde an Personal gespart, was zu einer 17-prozentigen Senkung der Personalkosten geführt habe.

Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn in Höhe von 0,74 Mio. Fr. nach 0,33 Mio. Fr. vor einem Jahr.

Wachstum in beiden Segmenten

In erster Linie ist die Gruppe aber gewachsen. So nahm die Zahl der Mitglieder des sozialen Netzwerks seit Juni 2020 um 3% auf 62’469 an. Und es wurde mit den Mitgliedern auch mehr Geld eingenommen: Sowohl im Bereich Subscriptions (+59%) als auch bei den Services (+68%) konnte das Netzwerk kräftig zulegen.

Bei den Subscriptions habe die starke Nachfrage nach Prestige-Mitgliedschaften den Umsatz in die Höhe getrieben. Dort profitieren die Mitglieder von Reise-Benefits wie Flugmeilen oder Status-Level bei Unternehmen wie Jumeirah, Sixt (SIX2 115.70 -0.52%) (SIX3 67.70 -0.59%) und Discovery. Und im Services-Segment spürte Asmallworld eine starken Nachfrage nach Business- und First-Class-Flugpaketen, während auch Online-Hotelbuchungsplattform Collection zum Wachstum beitrug.

Guidance erhöht

Fürs Gesamtjahr 2021 rechnet man bei Asmallworld nach der guten ersten Jahreshälfte nun mit mehr Umsatz und Gewinn. Die Umsatzprognose wurde auf 13,0 bis 14,0 Mio. Fr. von zuvor 12,5 bis 13,0 Mio. Fr. erhöht. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 12,0 Mio. Fr. Und beim Ebitda soll am Ende ein Plus zwischen 2,0 bis 2,3 Mio. Fr. (bisher 1,7-2,2 Mio. Fr.) herausschauen.

