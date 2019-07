Asset-Manager bringen sich in Stellung

Die erwarteten grossen Deals im Asset Management bleiben aus. Dennoch befindet sich die Industrie in ständigem Umbruch – auch in der Schweiz. Vergangene Woche begab sich BlueOrchard, der auf Mikro-Finanz

und Impact-Investitionen spezialisierte Schweizer Asset Manager, unter die Fittiche des britischen Fondshauses Schroders. Am Dienstag verkaufte GAM, die wirtschaftlich angeschlagene Vermögensverwalterin, ihre vier Schweizer Edelmetallfonds an die in diesem Segment marktführende Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Von der unfreiwilligen Fokussierungsstrategie von GAM kann die ZKB als Platzhirsch unter den Anbietern von Anlageprodukten auf Goldbasis profitieren. Durch den Deal vergrössert sich ihr Marktanteil bei den Edelmetall-ETF auf über 60%, wie Iwan Deplazes, Leiter Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank, im Gespräch mit der FuW bestätigte: «Die Übernahme passt hervorragend in unser Portfolio. Wir verfügen bei den Edelmetall-ETF über eine grosse Erfahrung und eine hohe Effizienz, die wir dank der Skaleneffekte weiter steigern werden.»