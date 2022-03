Atompolemik statt Energiepolitik

Einfache Lösungen haben Konjunktur – auch wenn es darum geht, komplizierte Probleme anzugehen. Die Stromversorgung in der Schweiz ist ein kompliziertes Problem, und die Energiekrise in Europa erschwert die Sache zusätzlich. Und abermals flammt die Atomenergiedebatte auf. Der Bau neuer Atomkraftwerke wird als einfache Lösung suggeriert. Doch das Versprechen vom Allheilmittel Atomenergie bewirtschaftet ein akutes Problem, ohne dabei eine umsetzbare Lösung aufzuzeigen.

Zum Autor Fabian Lüscher ist Leiter Fachbereich Atomenergie bei der Schweizerischen Energie-Stiftung SES.

In der Schweiz haben zunächst das Scheitern des Stromabkommens mit der EU und dann die ElCom-Studie zur Versorgungssicherheit für Furore gesorgt. Bei unplanmässigen AKW-Ausfällen könnte schon in wenigen Jahren der Strom Ende Winter knapp werden. Mit dem Krieg in Europa akzentuiert sich zudem das Problem der Energieabhängigkeit – mit russischem Gas kann und sollte man nicht mehr planen. Klar ist: Unsere energiepolitischen Herausforderungen sind akut, und wir müssen sie in den nächsten Jahren überwinden. Allein diese Dringlichkeit macht deutlich, wie realitätsfern die scheinbar naheliegende AKW-Lösung ist. Auf den Bau eines Atomkraftwerks können wir schlicht nicht warten.

Glücklicherweise entscheiden wir in der Schweiz demokratisch über einschneidende politische Richtungswechsel. Das haben wir 2017 getan, als wir uns für die Energiewende und für den Atomaussteig ausgesprochen haben. Einer Kehrtwende müsste also zwingend ein entsprechender politischer Prozess vorausgehen. Weil die Atomenergienutzung ein höchst kontroverses Thema ist, wäre mit mindestens zwei nationalen Volksabstimmungen zu rechnen, bevor es den Spatenstich für ein neues AKW geben könnte. Bereits dieser politische Vorlauf dauert zehn Jahre. Die Erfahrung aus aktuellen westeuropäischen AKW-Projekten zeigt, dass wir für die Bauarbeiten mindestens weitere zehn Jahre einplanen müssten. Wir stellen nüchtern fest: Ein neues AKW könnte frühestens Mitte der 2040er Jahre in Betrieb gehen. Ein solches Unterfangen ist politisch und technisch eben nicht so einfach, wie seine Befürworterschaft es gerne darstellt. Schon auf der Zeitebene passt diese Idee nicht zu den gegenwärtigen Problemen, weil sie heute und nicht erst in zwanzig Jahren gelöst werden wollen.

Neue AKW schaffen neue Abhängigkeiten

Neben dem knappen Zeitbudget spricht auch die Auslandabhängigkeit gegen die vermeintlich einfache Lösung. Die Vorstellung, mit neuen AKW Abhängigkeiten zu reduzieren, ist ein Trugschluss. Im Gegenteil: Für den Bau und den Betrieb in der Schweiz bräuchte es Fachkräfte sowie Know-how eines der wenigen Unternehmen, die ein solches Projekt überhaupt stemmen könnten. Diese Unternehmen finden sich – wenig überraschend – in den Staaten, die dezidiert auf Atomenergie setzen, auch militärisch. Natürlich scheint es auf den ersten Blick naheliegend, irgendwo (wo eigentlich?) in der Schweiz Urankerne zu spalten, statt Öl und Gas zu importieren. Nur ist leider auch diese Idee viel zu einfach gestrickt. Jedes Atomkraftwerk bleibt auf Importe angewiesen – im Fall von Leibstadt und Beznau übrigens auch auf Importe aus Russland.

Neue AKW sind nicht wirtschaftlich. Diese Feststellung stammt nicht von mir, sondern von der Stromwirtschaft. Aktuelle Anschauungsbeispiele finden sich in Grossbritannien, in Frankreich und Finnland. Für den Bau eines neuen AKW braucht es Kreditgarantien, für die sich kein privater Investor findet. Für den Betrieb braucht es staatliche Subventionen, die die Förderbeiträge für andere Technologien weit übertreffen. Dem Eigner beschert ein AKW eine fast monopolistische Marktposition – staatlich getragen notabene – und macht ihn damit anfällig für Ineffizienzen. Bezüglich der Entsorgung befinden wir uns weltweit noch immer im Zustand der Kostenprognosen ohne abschliessende Gewissheiten. Ganz zu schweigen von den Unfallrisiken, die einfach an die Gesellschaft externalisiert werden. Mit Atomkraftwerken werden liberale Grundsätze ziemlich plump übergangen. Umso erstaunlicher ist es, dass ausgerechnet wirtschaftsliberale Kreise in neuen AKW eine pragmatische Lösung für künftige Energieprobleme zu sehen glauben.

Die bisherigen Befunde sind einfach. Schwieriger ist es, die längerfristigen Konsequenzen der Atomenergienutzung zu prognostizieren. Noch weiss niemand, welche Probleme uns die hoch radioaktiven Abfälle in Zukunft bescheren werden. Sicher ist einzig, dass die Generation, die heute nach neuen AKW verlangt, nicht mehr da sein wird, wenn es darum geht, aus ihrem langen Schatten zu treten. Die Verantwortung für komplizierte Probleme in eine unbekannte Zukunft zu vertagen, ist in der Tat eine einfache Lösung. Richtig, oder gar gerecht, ist sie nicht.

Die Zukunft ist dezentral und erneuerbar

Sonnenenergie gibt es in der Schweiz mehr als genug, und die Wasserkraft prädestiniert uns geradezu dafür, eine Vorreiterrolle auf dem Weg in eine nachhaltige Energiewirtschaft einzunehmen. Zudem entwickelt sich die Kosten von erneuerbaren Energien und Speichertechnolgien in die entgegengesetzte Richtung als die der Atomkraft: Sie sinken seit Jahren massiv. Die Zukunft ist erneuerbar, digital und dezentral. Tausende kleine, smarte Prosumer konkurrieren miteinander in einem offenen Wettbewerb. Die beste Rendite fährt ein, wer den flexiblen Trumpf der Schweizer Stromversorgung, die Wasserkraft, besonders gut ergänzt.

Der Weg dahin ist vielleicht nicht einfach. Aber er kann heute angetreten werden, hat das Potenzial, die Abhängigkeit von begrenzten Brennstoffen tatsächlich zu reduzieren, schafft Arbeitsplätze und sorgt dafür, dass die Gesellschaft letztlich von der Stromwirtschaft profitiert, statt generationenlang für vergangene Fehlentscheidungen bezahlen zu lassen. Umso wichtiger ist es, dass wir Polemik von Politik unterscheiden. Denn letztlich ist entscheidend, dass Massnahmen tatsächlich zu den Herausforderungen passen, die sie bewältigen sollen. Die Debatte über neue AKW tut das nicht.