AT&T verabschiedet sich mit Fusion aus Mediengeschäft

(Reuters) Weniger als drei Jahre nach der 109 Mrd. $ schweren Übernahme des Medienkonzerns Time Warner vollzieht der US-Telecomgigant AT&T (T 33.61 +4.25%) mit der Ausgliederung der Sparte eine Kehrtwende. Das Geschäft – unter anderem Heimat von CNN, dem Kabelsender HBO und dem Filmstudio Warner Bros («Batman», «Wonder Woman», «Harry Potter») – fusioniere mit dem Medienunternehmen Discovery, teilte AT&T am Montag mit. Mit dem Deal reagiert AT&T auf den durch die Corona-Krise beschleunigten Boom von Streamingdiensten wie Netflix (NFLX 490.80 -0.52%) und Disney (DIS 170.99 -1.56%)+, aber auch auf die Herausforderungen durch den teuren 5G-Netzaufbau und die stark wachsende Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US (TMUS 139.96 -1.11%).

Nach der Fusion sollen die AT&T-Aktionäre 71% an dem neuen Unternehmen mit einem angepeilten Jahresumsatz von mehr als 50 Mrd. $ halten, zu dem dann auch Discovery-Fernsehkanäle wie TLC und HGTV mit Koch- und Wissenschaftsshows gehören. Zugleich erhält AT&T 43 Mrd. $ in Form von Bargeld und Schuldtiteln. Die Ausgliederung spiegelt auch die Schwierigkeiten von AT&T wider, als Telecomkonzern zu agieren und gleichzeitig als Medienanbieter. Erst kürzlich ging das Unternehmen Verbindlichkeiten in Höhe von 14 Mrd. $ ein, um weiteres Funkspektrum zu kaufen.

Mit der Ausgliederung des Mediengeschäfts verschlankt sich der hochverschuldete Konzern weiter. AT&T hatte erst im Februar einen Anteil am Fernsehsatelliten-Betreiber DirecTV verkauft. Zwar kommen HBO und HBO Max inzwischen weltweit auf knapp 64 Millionen Abonnenten, können es damit aber nicht mit Disney oder Netflix aufnehmen. Zusammen mit Discovery und deren rund 88 Mio. Zuschauern sind HBO und CNN allerdings deutlich schlagkräftiger und können durch die Ausgliederung auch unabhängiger agieren. Mit Abschluss des Deals wird bis Mitte nächsten Jahres gerechnet.