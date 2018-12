Dax: Was kommt nach dem Verdauungsspaziergang?

Aktuell konsolidiert der Deutsche Aktienindex die letzte starke Verkaufswelle. Dies geschieht durch eine vergleichsweise harmlose Seitwärtsbewegung innerhalb der statistisch zu erwartenden Bandbreite. Wie eine nachhaltige Bodenbildung des Marktes sieht das allerdings nicht aus.

Der Dax (DAX 10766.21 0.24%) ist nach mehreren Ausflügen in den unteren Randbereich des aus vergangenen Schwankungen berechneten Prognosekorridors (graue Fläche) nun in die Mittelzone dieses Vorhersagekanals zurückgekehrt. Dies ist ein Indiz für eine leichte Entspannungsphase, in der es im Idealfall sogar wieder zu Kursgewinnen bis über die 11’000er-Marke kommen könnte.

Spätestens dort jedoch bewegt sich der Index dann wieder in die Todeszone, die einen weiteren Anstieg kaum möglich macht: Der horizontale Wendebereich um 11’050/11’200, der Monatsdurchschnittspreis (blau) und die Prognosekorridor-Obergrenze dürften zusammen für massiven Verkaufsdruck sorgen.

Das nächste Kursziel aus einer erweiterten Perspektive liegt im Bereich 10’200/10’800 und ist bereits so gut wie erreicht. Spätestens an der unteren Begrenzung dieses Areals sollte der Dax sich zumindest vorläufig stabilisieren. Denn dort wäre er auch am südlichen Ende des langfristigen Prognosekorridors angekommen, der in der Regel nur äusserst selten verlassen wird (rote Kreismarkierungen). Doch der Trend weist auch auf dieser Zeitebene weiter nach unten, mehr als eine Atempause dürfen Anleger vorerst daher nicht erwarten.