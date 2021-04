Auch die IV ist ein Sanierungsfall

Ähnlich wie die AHV und die berufliche Vorsorge ist auch die Invalidenversicherung IV ein Sanierungsfall. Und ähnlich wie in den zwei Säulen der Altersvorsorge erweist sich eine echte und nachhaltige Reform politisch als äusserst schwierig. Zudem, und das verschärft den Handlungsbedarf, kommen als Folge der Coronamassnahmen in absehbarer Zeit erhebliche Zusatzlasten auf die IV zu. Psychische Probleme, Depressionen und Ähnliches haben seit Beginn der Coronakrise massiv zugenommen.

Dennoch ist es politisch um die IV derzeit relativ ruhig. Das hat damit zu tun, dass das Parlament im Juni 2020 die Vorlage «Weiterentwicklung der Invaliden­versicherung» verabschiedet hat, sie soll am 1. Januar 2022 in Kraft treten. Sie befasst sich vor allem mit Kindern und Jugendlichen sowie mit Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Sie dürfte sich allerdings kaum wesentlich auf die ­finanzielle Lage der IV auswirken.

Diese Lage ist alles andere als rosig. Die Rechnung der Invalidenversicherung ist zwar seit einigen Jahren mehr oder weniger ausgeglichen, doch ist dabei nicht zu vergessen, dass rund 40% der Einnahmen der IV von 9,1 Mrd. Fr. 2020 aus der Bundeskasse stammten.

Zudem ist die IV mit gut 10 Mrd. Fr. verschuldet – beim AHV-Fonds. Diese Schuld blieb in den vergangenen vier Jahren konstant. Daran wird sich gemäss den Finanzperspektiven des Bundesamts für Sozialversicherungen so rasch nichts ändern. Die Schuld wird demnach erst 2027 leicht unter 10 Mrd. Fr. sinken. Für 2031 sind immer noch knapp 7 Mrd. Fr. veranschlagt. Nur am Rande sei erwähnt, dass diese Schuld letztlich auch die Handlungsfreiheit der AHV beschneidet.

Der liberale Think Tank Avenir Suisse zeigt in seiner neuen Studie «Eingliedern statt ausschliessen» die Grundherausforderung der IV auf: Sie muss die Wieder­eingliederung einer wachsenden Zahl von erkrankten Personen in einem Umfeld mit höherer Arbeitslosigkeit bewältigen.

Die Studie orientiert sich an vier Leitprinzipien einer liberalen Reform der IV. Sie hat sich demnach auszurichten an der Eigeninitiative (Eingliederung vor Rente), der Subsidiarität (Dezentral statt zentral), der Effizienz sowie der Transparenz.

Konkret schlägt Avenir Suisse unter anderem die Stärkung des föderalistischen Wettbewerbs vor – der Vollzug der IV obliegt den Kantonen. Weiter soll ein Kostendach pro IV-Stelle für berufliche Massnahmen definiert werden, wie es dies in an­deren Bereichen der Sozialversicherung auch schon gibt (Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfe). Das soll einen Anreiz zur Steigerung der Effizienz liefern.

Zudem sollen die involvierten Sozialversicherungen stärker kooperieren. Es soll eine Stelle als Koordinatorin in mitunter komplexen Fällen dienen. Der Kanton Aargau nimmt da gemäss Avenir Suisse eine Vorreiterrolle ein.

Wie weit diese und andere vorgeschlagene Massnahmen tatsächlich zu einer Entspannung der finanziellen Situation führen würden, ist schwer zu beurteilen. Die Studie zeigt aber Ansatzpunkte auf, die weiterzuverfolgen sich lohnt.