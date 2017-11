Auch Kryptowährungen schaffen Wert

Warren Buffett ist eine Legende. Von ihm kann man in Bezug auf seine Investmentstrategien und seine Bescheidenheit einiges lernen, keine Frage. Nichtsdestotrotz ist auch der Multimilliardär nur ein Mensch und damit nicht unfehlbar.

Zum Autor Olivier Kessler, M.A. HSG, ist Ökonom und hat seine Masterarbeit zum Thema der gesellschaftlichen Auswirkungen einer expansiven Geldpolitik verfasst.

Dies in Erinnerung zu rufen, scheint derzeit von besonderer Bedeutung zu sein. Angesprochen auf die Kryptowährung Bitcoin meinte Buffett kürzlich, sie sei nichts weiter als eine «Blase». Seine Begründung: Man könne Bitcoin gar nicht bewerten, weil er «kein wertschaffendes Asset» sei.

Warren Buffett ist ein traditioneller Anleger, der vor allem in der Welt der Aktien zu Hause ist. Daher mag man es ihm auch nachsehen, wenn er in Kryptowährungen zunächst nichts «Wertschaffendes» erkennt.

Schliesslich handelt es sich dabei ja lediglich um eine nicht greifbare, durch nichts gedeckte digitale Währung. Muss man da nicht verrückt sein, für einen Bitcoin sage und schreibe 7500 $ zu bezahlen?

Allen Unkenrufen zum Trotz steigen die Preise diverser Kryptowährungen weiterhin. Wird dies alles bald als Übertreibung in sich zusammenbrechen, wie Buffett prophezeit, oder steckt da doch mehr dahinter?

Staatliches Geldmonopol

Welche Herausforderung wollte der Erfinder mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto lösen, als er am Bitcoin tüftelte? Er sah im staatlichen Geldmonopol eines der zentralen Probleme der heutigen Welt.

Am 11. Februar 2009 – inmitten der damals ausgebrochenen Finanzkrise – schrieb er in einem Forum für Entwickler: «Das Kernproblem der herkömmlichen Währungen ist, dass sie Vertrauen benötigen, um ihre Funktion erfüllen zu können. Die Menschen müssen der Zentralbank vertrauen, dass sie die Währung nicht entwertet, aber in der Geschichte des Fiatgeldes wimmelt es von Fällen, in denen dieses Vertrauen missbraucht wurde. Wir müssen den Banken vertrauen, dass sie unser Geld aufbewahren und es elektronisch überweisen, aber sie verleihen es immer wieder mit einem Bruchteil an Deckung, und es entstehen Kreditblasen.» In einem anderen Beitrag schrieb er: «Entziehen wir uns dem unkontrollierbaren Inflationsrisiko zentral gesteuerter Währungen!»

In der Tat ist das staatliche Zwangsgeld nicht unproblematisch, weil es von Zentral- und Geschäftsbanken in beliebiger Höhe vermehrt werden kann.

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts leitete Ludwig von Mises in seinem bahnbrechenden Klassiker «Theorie des Geldes und der Umlaufmittel» her, weshalb eine zentralplanerische Geldsteuerung und die Verfälschung des natürlichen Zinses – der sich in einer freien Marktwirtschaft hauptsächlich auf Grundlage der Zeitpräferenzen der Menschen und nicht kraft eines Befehls der Zentralbank bilden würde – zur Entstehung von Blasen und wiederkehrenden Finanz- und Wirtschaftskrisen führen müssen.

Eine wichtige Eigenschaft von Geld ist seine Knappheit. Vorausgesetzt, das entsprechende Softwareprotokoll einer Kryptowährung erweist sich als robust, würde dies bedeuten, dass die Menschen in Geldfragen ihr Vertrauen nicht mehr zwingend in Zentralverwalter stecken müssten, sondern sich auf vorhersehbare und transparente Algorithmen verlassen könnten.

Bei Bitcoin besagen diese, dass die Geldmenge bei maximal 21 Mio. Einheiten gedeckelt ist. Diese vor Willkür schützende Eigenschaft verleiht denjenigen, die einen Teil ihres Vermögens in Kryptowährungen halten, eine höhere Rechtssicherheit in Bezug auf den Schutz ihres Privateigentums.

Ein weiterer Vorteil von Kryptowährungen ist, dass Geld direkt von Person zu Person übermittelt werden kann, ohne dass dafür vertrauenswürdige Vermittler wie Banken, Zentralbanken oder Clearingstellen vonnöten wären, die Überweisungen nicht nur gebührenintensiv, sondern auch langsam machen.

Mit Kryptowährungen werden Überweisungen deutlich schneller – statt mehrere Tage dauern sie noch wenige Sekunden – und vor allem über Länder und Kontinente hinweg extrem viel kostengünstiger, weil es mittlerweile Kryptowährungen wie Iota gibt, die gänzlich ohne Transaktionsgebühren auskommen.

In Kombination mit raffinierten Verschlüsselungsverfahren könnten Kryptowährungen den Bürgern auch dabei helfen, die Kontrolle über ihre persönlichen Daten wiederzuerlangen und den allmächtigen und allwissenden Überwachungsstaat in seine Schranken zu weisen.

Gerade im Zeitalter der – von fiskalischer Gier getriebenen – internationalen Harmonisierungsbestrebungen zwecks flächendeckender steuerlicher Unterdrückung der Bürger, im Zeitalter des immer freizügigeren Austauschs von persönlichen finanziellen Daten der Menschen zwischen Staaten rücken auch Kryptowährungen wie Dash, Monero, Pivx, ZCash oder NavCoin in den Fokus der unfreiwillig Ausspionierten.

Natürlich können diese Währungen – genauso wie Bargeld – auch für illegale Geschäfte missbraucht werden. Sie dürfen aber in Anbetracht der Tatsache, dass sie Bürgern dabei helfen, ihre finanzielle Privatsphäre zu schützen, nicht lediglich auf diesen Aspekt reduziert werden.

Zugang zum Bankensystem

Kryptowährungen ermöglichen zudem einer nicht zu unterschätzenden Bevölkerungsgruppe Zugang zur globalisierten Weltwirtschaft, die bislang vom heutigen Bankensystem ausgesperrt worden ist, weil die Kriterien nicht erfüllt wurden, damit ein Bankkonto eröffnet werden konnte.

In Nicaragua beispielsweise, dem Land mit dem zweitniedrigsten Bruttoinlandprodukt der Region Amerika, haben zwar nur 19% der Bevölkerung ein Bankkonto, und nur 14% können einen Kredit aufnehmen, jedoch besitzen 93% ein Mobiltelefon, was ihnen Zugang zu in Kryptowährungen denominierten Krediten ermöglicht. Insbesondere in Entwicklungsländern dürfte dies deshalb zu einem signifikanten Wirtschaftswachstum führen.

Kryptowährungen helfen dabei, den Geldwert längerfristig zu stabilisieren, den Machtmissbrauch der staatlichen Geldpolitik zu reduzieren, geldpolitisch induzierte Finanz- und Wirtschaftskrisen zu verhindern, Transaktionen massiv zu vergünstigen und ihre Geschwindigkeit zu erhöhen sowie die Privatsphäre der Bürger besser zu schützen.

Nebenbei haben sie auch das Potenzial, Entwicklungsländern einen enormen Wohlstandsschub zu verpassen. Wie in aller Welt kann solch eine revolutionäre Erfindung nicht «wertschaffend» sein? Die Antwort bleibt uns Warren Buffett schuldig.