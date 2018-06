Audi-Chef Stadler sitzt in U-Haft

(Reuters) In der Dieselaffäre bei Volkswagen (VOW 179 -2.56%) sitzt mit Audi-Chef Rupert Stadler erstmals ein Mitglied der obersten Führungsetage in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht München erliess am Montag Haftbefehl gegen den Audi-Chef. Der Manager wurde am frühen Morgen bei sich zu Hause in Ingolstadt festgenommen. «Der Beschuldigte wurde der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet hat», teilte die Münchner Ermittlungsbehörde mit. Begründet wurde die Haft mit Verdunkelungsgefahr. Diesen Haftgrund führt die Justiz an, wenn sie befürchtet, dass Beweismittel vernichtet werden könnten oder jemand versucht, auf Zeugen einzuwirken. Bei der Haftrichterin machte Stadler laut Staatsanwaltschaft keine Angaben zur Sache. Seine Vernehmung soll spätestens am Mittwoch beginnen.

Volkswagen und Audi bestätigten die Festnahme Stadlers und erklärten, für ihn gelte weiterhin die Unschuldsvermutung. Ein Sprecher des VW-Eigners Porsche SE sagte: «Es ist klar, dass sich der VW-Aufsichtsrat mit dem Thema beschäftigen wird.» Stadlers Anwalt lehnte eine Stellungnahme ab. Laut Staatsanwaltschaft hat die Verteidigung bisher noch keine Erklärungen abgegeben.

Die Nachricht platzte unmittelbar vor einer regulären Aufsichtsratssitzung von Volkswagen in Wolfsburg, bei der der Stand der Ermittlungen in dem Dieselskandal erneut Thema sein wollte. Vor einer Woche erst hatte die Staatsanwaltschaft München die Privatwohnung von Stadler und eines weiteren aktiven Audi-Vorstands durchsucht. Den beiden Managern wird Betrug sowie mittelbare Falschbeurkundung zur Last gelegt. Dabei geht es um den Vorwurf, dass Dieselfahrzeuge mit manipulierter Software auf den europäischen Markt gebracht wurden.

Für Volkswagen-Chef Herbert Diess werden die Ermittlungen gegen Stadler zusehends zu einem Problem. Denn er setzt bisher beim Umbau des Wolfsburger Mehr-Markenkonzerns auf den Audi-Chef. Stadler leitet die wichtige Premiumgruppe der Wolfsburger mit der Marke Audi an der Spitze. Über seine bevorstehende Ablösung als Vorstandschef in Ingolstadt wurde in der Vergangenheit mehrfach in Medien spekuliert. Belastbare Hinweise für ein Fehlverhalten Stadlers lagen allerdings Insidern zufolge bislang nicht vor. Einen Rücktritt lehnte der langjährige Audi-Manager in der Vergangenheit ab. Bisher hatten die Familien Porsche und Piech Stadler trotz aller Kritik Stadler im Amt gehalten.