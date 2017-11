Auf Chinas nächsten Notenbankchef wartet ein harter Job

Chinas Regierung will das Land von dem rasanten Kreditwachstum entwöhnen, doch gleichzeitig ein hohes Wirtschaftswachstum aufrechterhalten. Jüngst hat die Teuerung an Fahrt gewonnen. Und nach einer längeren Börsenhausse macht sich eine erhöhte Nervosität breit. Zu kaum einem kritischeren Zeitpunkt könnte der Gouverneur der Notenbank sein Amt einem Nachfolger übergeben. Doch es gibt einige Indizien dafür, dass dies bald geschieht.

Dabei hat der im Januar siebzig Jahre alt gewordene Chef der People’s Bank of China (PBoC), Zhou Xiaochuan, in seiner fünfzehn Jahre dauernden Amtszeit selbst vor enormen Herausforderungen gestanden. Die hat er gut gemeistert, heisst es von Beobachtern im Ausland. Der aktuell am längsten dienende Notenbankchef in den G-20-Staaten hat seinen Posten kurz nach der Aufnahme Chinas in die Welthandelsorganisation WTO angetreten. Damals musste er den durch den Exportboom ausgelösten Kapitalzufluss in die richtigen Bahnen lenken. 2007 war er nach dem Ausbruch der globalen Finanzkrise als Krisenmanager ebenso gefordert wie ab Mitte 2015 nach einem Börsencrash, der weltweit für Nervosität sorgte.