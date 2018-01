Auf der «neuen Seidenstrasse» läuft nicht alles rund

Dank den von China vorangetriebenen Infrastrukturprojekten rücken Asien, Europa und Afrika näher zusammen. Das fördert den Handel und gibt dem Wirtschaftswachstum Schwung. Es steht dabei ausser Zweifel, dass Peking damit nicht einfach Entwicklungshilfe betreibt, sondern in erster Linie eigene kommerzielle Interessen vertritt. Doch Washington, Delhi und Moskau sehen hinter der «neuen Seidenstrasse» auch einen versteckten Plan; mit dem Megaprojekt will die globale Supermacht China ihre Machtsphäre weit über die eigenen Grenzen ausweiten.

Auch abgesehen von solchen strategischen Bedenken bleibt offen, ob die Initiative «Ein Gurt, eine Strasse» rein kommerziell gesehen nachhaltig ist. «Fitch bezweifelt, dass chinesische Banken fähig sind, die Profitabilität von Projekten besser zu beurteilen als internationale Finanzhäuser und Entwicklungsbanken, die über jahrzehntelange Erfahrung in der Projektfinanzierung in Entwicklungsländern verfügen», heisst es etwa in einer Studie der Ratingagentur.

Verzicht auf Ausschreibung

Solche Befürchtungen wurden etwa auch im Falle der Erneuerung der zum Projekt gehörenden Bahnlinie von Ungarn nach Serbien erhärtet, die ohne öffentliche Ausschreibung an ein chinesisches Unternehmen vergeben wurde. Gerade wegen solcher offener Fragen erweist sich der Bau der «neuen Seidenstrasse» als schwieriger als von Peking erwartet.

Das zeigt sich beispielsweise in Pakistan, das in den vergangenen zwei Jahren vor allem wegen der sich verschlechternden Beziehungen zu Washington diplomatisch näher an China gerückt ist. Im vergangenen November wurden die Pläne für den Bau eines Staudamms durch ein chinesisches Unternehmen abrupt auf Eis gelegt. Als Grund dafür gab das Wasseramt an, der chinesische Partner habe Teileigentümer des einmal fertiggestellten Kraftwerks werden wollen.

Angst vor Eigentumsverlust

China hat das zwar verneint, doch gibt es von Thailand über Ungarn bis nach Tansania ähnliche Fälle. In Thailand ist etwa ein 15 Mrd. $ teures Eisenbahnprojekt beinahe gescheitert, weil anfänglich alle Aufträge an chinesische Unternehmen gingen. Peking hat in diesem Punkt mittlerweile nachgebessert.

Vor allem in ärmeren Staaten wird befürchtet, dass die meist von chinesischen Krediten finanzierten Grossprojekte längerfristig verlustbringend sind und bei Eintreten eines Zahlungsausfalls in chinesisches Eigentum übergehen. So ist es etwa in Sri Lanka geschehen, das gegenüber chinesischen Geldgebern Schulden von 8 Mrd. $ ausstehend hat. Als Teil einer Gegenleistung wurde Ende 2017 ein Tiefseehafen für die Dauer von 99 Jahren an ein chinesisches Staatsunternehmen abgegeben. Offenbar gibt es auf der «neuen Seidenstrasse» noch Hindernisse zu beseitigen.