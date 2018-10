Auf die sanfte Tour

Die Landwirtschaft gehört nicht zu den effizientesten Branchen der schweizerischen Volkswirtschaft. Das hat viel damit zu tun, dass sie einen umfassenden Grenzschutz geniesst und mit milliardenschweren Subventionen alimentiert wird. Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse hat mit Blick auf die Weiterentwicklung der Landwirtschaftspolitik in der Agrarpolitik 22+, die bald in die Vernehmlassung geschickt wird, eine Studie zur Thematik in Auftrag gegeben.

Die vom Beratungsbüro JCH-consult sowie von der Berner Fachhochschule erarbeitete Studie «Stützungsmassnahmen für eine stärker marktausgerichtete schweizerische Landwirtschaft» macht Vorschläge zur Effizienzsteigerung. Dabei sollen gemäss Vorgabe weder der Verfassungsauftrag der Landwirtschaft noch die Höhe der Subventionen angetastet werden.

Die Studie sieht, wenig überraschend, etliches Potenzial zur Verbesserung. So müsste generell die Regulierungsdichte gesenkt werden, die einseitige Bindung der Direktzahlungen an die Fläche wie auch die Marktinterventionen müssten abgebaut werden und Ähnliches mehr. Die Studie kommt auch zum Schluss, dass selbst punktuelle Grenzöffnungen für die Landwirtschaft vertretbar wären.

Die Vorschläge sind sehr moderat: Mit dem Festhalten am aktuellen Niveau der Subventionen und ohne konkrete Szenarien zur Grenzöffnung befindet sich Economiesuisse gleichsam auf der sanften agrarpolitischen Tour. Der Dachverband versteht diese Positionierung als Diskussionsgrundlage und will damit natürlich auch das Terrain für weitere Freihandelsabkommen vorbereiten.

Klar ist aber auch, dass Economiesuisse Schritte zur Grenzöffnung im Hinterkopf hat, denn ohne sie werden Freihandelsabkommen kaum realistisch sein. Entsprechend harsch fiel die Reaktion des Bauernverbands aus: Er will selbst von der sanften Tour nichts wissen und wirft Economiesuisse vor, sie wolle den Grenzschutz im Eigeninteresse abbauen. Dabei sei der Grenzschutz für die einheimischen Bauernfamilien «eine der wichtigsten und wirkungsvollsten agrarpolitischen Massnahmen». Der Bauernverband blendet dabei aus, dass es in erster Linie die Wirtschaft ist, die die milliardenschweren Subventionen an die Landwirtschaft finanziert.

Das heisst wohl nichts anderes, als dass der Bauerverband vorerst an seiner Verweigerungshaltung festhält und von Diskussionen nichts wissen will. Die Studie hat demgegenüber natürlich recht: Die Schweizer Landwirtschaft hat auch mit weniger Grenzschutz Perspektiven. Voraussetzung sind allerdings Strukturveränderungen zu mehr Wettbewerb und Effizienz.

Solange jedoch Bauernverbandspräsident und CVP-Nationalrat Markus Ritter um jeden einzelnen Bauernhof kämpfen will, so lange bleiben die Strukturen zementiert. Der Bauernverband will von einem Strukturwandel in Richtung mehr Markt gar nichts wissen. Die von Economiesuisse vorerst eingeschlagene sanfte Tour dürfte sehr schwierig und letztlich wohl wenig erfolgversprechend sein.