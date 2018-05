Auf diese Aktien setzen Börsengurus

Selten waren Investoren in den letzten Jahren mit einer so anspruchsvollen Situation wie heute konfrontiert. Gab es bisher Geld zum Nulltarif, sehen sich die Märkte jetzt erstmals seit der Finanzkrise mit höheren Zinsen konfrontiert. Das gilt speziell in den USA, wo zehnjährige Staatsanleihen auf dem höchsten Stand seit dem Sommer 2011 notieren. Der festere Dollar sorgt derweil für Nervosität in den Schwellenländern, und in Europa kommen neue Sorgen um Schuldner wie Italien auf. Wie sollen sich Anleger in diesem unübersichtlichen Umfeld also am besten verhalten?

