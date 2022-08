Auf diese Aktien setzen US-Börsengurus

Was für ein Sommer! Seit dem 16. Juni kennen die Aktienmärkte nur eine Richtung: nach oben. Der marktbreite US-Aktienindex S&P 500 notiert seither 17% im Plus, der technologielastige Nasdaq Composite gar 23%. Im zweiten Quartal zeichnete sich diese Aufwärtsbewegung freilich noch nicht ab. Nach einer Bärenmarktrally Ende März ging es danach nochmals weiter nach unten. Bis eben zum 16. Juni.

Wie haben sich in diesem turbulenten Marktumfeld Grossinvestoren wie Warren Buffett positioniert? Haben sie das Engagement in US-Aktien ausgebaut, oder haben sie sich auf härtere Zeiten eingestellt? Um diese Fragen zu beantworten, empfiehlt es sich, einen Blick auf die Portfolios der Starinvestoren zu werfen. Sie haben kürzlich per Juni ihre US-Holdings bei der Börsen­aufsicht SEC eingereicht.

Buffett setzt auf Energie

Am meisten Aufmerksamkeit erhält an Wallstreet Warren Buffett. Mit einem Wert von 300 Mrd. $ per Juni ist das US-Port­folio seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway die klare Nummer eins unter den Starinvestoren. In seinem Portfolio ist von Kapitulation keine Spur.