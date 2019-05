Auf diese Aktien setzen US-Börsengurus

Es sind keine einfachen Zeiten für Anleger. Im Handelsdisput zwischen den USA und China überbieten sich die Streitparteien mit neuen oder höheren Strafzöllen. Das belastet Unternehmen, Konsumenten und die Konjunktur. Entsprechend warnt die inverse Zinskurve in den USA wieder vor einer Rezession.

Wenig Klarheit gibt es auch von der Geldpolitik. Die amerikanische Zentralbank hat den Zyklus der Straffungen beendet. Marktteilnehmer rechnen mit einer Senkung des Leitzinses bis Ende Jahr. Auf eine Lockerung drängt auch US-Präsident Donald Trump. Die Währungshüter halten dagegen. Sie wollen abwarten und machen den Zinspfad von den Wirtschaftsdaten abhängig.

Richtungsloser US-Aktienmarkt

Trotz den diversen Fragezeichen erreichten die US-Aktienmärkte gemessen am S&P 500 (SP500 2850.96 0.58%) und am Nasdaq Composite Ende April ein Rekordoch. Längerfristig betrachtet befinden sich die Indizes aber seit Anfang 2018 in einer Seitwärtsbewegung.

In einem solchen Umfeld kann es sich lohnen, einen Blick auf die Holdings der Starinvestoren zu werfen. Börsengurus wie Warren Buffett und Carl Icahn haben am Mittwoch ihre Positionen per Ende März publiziert.

Warren Buffett kauft Amazon

Warren Buffett spielt in einer eigenen Liga. Seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway (BRK.A 305580 -0.41%) hat gemäss den Unterlagen, die er der Börsenaufsicht SEC eingereicht hat, 199,5 Mrd. $ in US-Aktien investiert – ein Viertel davon in Apple (AAPL 190.92 1.2%). Der relative Anteil hat sich wegen der starken Kursperformance des iPhone-Herstellers erhöht. Buffett selbst hat die Position nicht verändert. Er hält weiterhin 5,5% am Tech-Koloss.

Aufgebaut hat er eine Position in Amazon (AMZN 1871.15 1.69%). Dies hatte er Anfang Monat vor der Investorenkonferenz in Omaha bekannt gegeben. Die Position hat einen Wert von 860,6 Mio. $.

Zugekauft hat Buffett zudem beim Softwareunternehmen Red Hat (RHT 185.28 0.18%). Die Position wurde im vergangenen Jahr aufgebaut. Im ersten Quartal erhöhte er das Investment gemessen an der Anzahl Aktien 22% auf 933,6 Mio. $. Ausgebaut hat er zudem seine Wetten auf die Grossbank JPMorgan (+19%) sowie auf die Fluglinie Delta Air Lines (+8%).

Reduziert hat er hingegen sein Investment in die Grossbank Wells Fargo (–4%) sowie in die Fluggesellschaft Southwest Airlines (–2%).

Carl Icahn wettet auf Vegas

Der aktivistische Investor Carl Icahn hat im ersten Quartal eine Position im Kasinobetreiber Ceasars Entertainment aufgebaut. Er besitzt per Ende März 15,9% am Unternehmen, was einem Wert von 862,5 Mio. $ entspricht. Wie bereits bekannt geworden ist, strebt er den Verkauf oder die Fusion des Kasinobetreibers an.

Um die Transaktion zu finanzieren, hat er seine Positionen in der Minengesellschaft Freeport-McMoRan (FCX 10.85 -0.09%) (–17% der Aktien), im Autovermieter Hertz Global (HRI 41.33 1.6%) (–17%) sowie im Energieunternehmen Diamondback Energy (–17%) reduziert.

David Einhorn setzt auf Flüssiggas

David Einhorn Bild: Alex Flynn/Bloomberg

Auf der Suche nach dem grünen Zweig ist David Einhorn von Greenlight Capital. Er verzeichnete im vergangenen Jahr mit einer Performance von –34% ein desaströses Jahr. Zusammen mit Kundenabflüssen sank das verwaltete Vermögen gemäss Bloomberg 60% auf 2,5 Mrd. $. Entsprechend hatte er auch das Exposure in US-Aktien reduziert.

Im ersten Quartal des laufenden Jahres hielt er das Exposure mit 1,4 Mrd. $ in etwa konstant – primär dank positiver Kursperformance. Denn er verringerte unter anderem die Investition in den Autobauer General Motors (GM 37.37 0.89%). Mit 338 Mio. $ ist sie zwar weiterhin die wichtigste Position im Portfolio, doch die Zahl der Aktien wurde um 24% abgebaut. Ende 2017 betrug der Wert der Investition in General Motors noch 1 Mrd. $.

Reduziert hat er nach starker Kursperformance zudem die Positionen im Matratzenhersteller Tempur Sealy (–50%) sowie im Finanzdienstleister Voya Financial (–30%). Erhöht hat er einzig die Investition in das Flüssiggasunternehmen CNX Resources (+66%). Bisher ist die Wette aber noch nicht aufgegangen, haben die Titel seit Ende März doch an Wert eingebüsst.