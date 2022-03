Auf digitalen Kanälen mischen Versicherer überall mit

Erfolg im Versicherungsgeschäft geht nicht ohne jederzeit verfügbare Daten. Risiken müssen aktualisiert und zuverlässig modelliert werden, damit vor Abschluss oder Verlängerung von Verträgen verlässlich ein kostendeckender Preis kalkuliert werden kann. Enorme Summen investieren die Branchenunternehmen deshalb, um die teils antiquierte Informationstechnik rasch zu verbessern. Die Versicherer bauen zudem für ihre Kundschaft digitale Schnittstellen, damit Privatpersonen und das Gewerbe online Angebote für Versicherungs­deckung abfragen und gleich rund um die Uhr Standardverträge selbständig abschliessen können.

Start-ups fehlt Durchschlag

Bei manchen Onlineverträgen gilt gar das Versprechen einer Sofortbezahlung erlittener Schäden, wozu oft ein simples Hochladen von Schadenbildern über das Smartphone genügen soll. Start-ups mit Stossrichtung Versicherungsgeschäft witterten früh Chancen. Doch nicht jede Idee wird gross und bleibt es auch – manche haben erst begrenzte ­Erneuerungskraft entwickelt in einer Branche, die in den 400 Jahren ihrer ­Entwicklung noch immer am Kundenvertrauen hängt. Denn Merkmal ist, dem Kunden eine Vorauszahlung in Form von Versicherungsprämien abzuverlangen gegen einzig das Versprechen, nach einem Schadenereignis eine begrenzte Zahlung zu erhalten oder – im Falle von Lebensversicherungen – eine Rente zu einem noch fernen Zeitpunkt.