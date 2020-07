Auf Novartis wartet ein Jo-Jo-Effekt

Morgen Dienstag legt Novartis (NOVN 82.71 0.42%) die Halbjahreszahlen vor. Das Wachstum dürfte sich im Vergleich mit dem Vorquartal deutlich abgekühlt haben. Der Pharmakonzern wird gemäss den Analystenschätzungen im Durchschnitt einen Umsatz von 11,8 (Bloomberg) bis 11,9 Mrd. $ (AWP) ausweisen.

Der höhere Wert entspricht einem Plus von lediglich 1,1%, wobei die Sparte Innovative Medicines die Expansion allein tragen soll (+1,3%). Die Generikasparte Sandoz werde schrumpfen (–2,7%), lautet die Prognose. Der Betriebsgewinn (Ebit, 3,65 Mrd. $) und der Gewinn pro Aktie (1.35 $) werden demnach nahezu stagnieren.

Dennoch wird erwartet, dass Novartis an der Vorgabe für das Gesamtjahr festhält. Demnach soll der Umsatz im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zulegen, der Kernbetriebsgewinn im hohen einstelligen bis niedrigen Zehnprozentbereich.

Abbau von Vorratskäufen

Der Grund für die verhaltene Prognose für das zweite Quartal ist eine Gegenbewegung zu den Hamsterkäufen im Startquartal. Im Vergleich mit der Vorjahresperiode schwoll der Umsatz 11% auf 12,3 Mrd. $ an, der bereinigte Kernbetriebsgewinn gar 28% auf 4,2 Mrd. $.

Ärzte und Spitäler hatten aufgrund der Coronapandemie mehr bestellt, als in normalen Zeiten zu erwarten gewesen wäre. Sie dürften diese Vorräte nun abbauen und deshalb weniger bestellt haben. Das Novartis-Management hat bei der Präsentation der Erstquartalszahlen damit gerechnet, dass sich die Effekte bis Ende Jahr ausgleichen.

Krise beeinflusst einzelne Produkte

Die Coronakrise wird sich im zweiten Quartal auf den Absatz einzelner Produkte ausgewirkt haben. Das Krebsmedikament Jakafi und der Entzündungshemmer Ilaris sollten wegen ihrer möglichen Tauglichkeit für Coronapatienten erneut stark nachgefragt worden sein. Gelitten haben dürften hingegen besonders Augenheilmittel, etwa Lucentis und das neue Beovu.

Viele Analysten erwarten, dass die Markteinführung neuer Medikamente abgebremst wurde. Produkte wie Mayzent gegen multiple Sklerose oder Adakveo gegen Sichelzellanämie werden demnach noch keine Wachstumstreiber wie Cosentyx und Entresto sein.

Die Mittel gegen Schuppenflechte und Herzinsuffizienz werden auch dieses Quartal unter Beobachtung stehen. Cosentyx hat neue Konkurrenz erhalten, und Entresto könnte etwas abgebremst worden sein, weil wegen Corona möglicherweise weniger Herzpatienten ins Spital eingeliefert worden sind.

Die Krebsmedikamente sollte die Krise hingegen kaum beeinflusst haben. Auch die Verkäufe der Gentherpie Zolgensma für Neugeborene mit dem Muskelschwund SMA vom Typ 1 werden dank der Zulassung in Europa auf etwa 200 Mio. $ gewachsen sein.

Bereinigung von Altlasten

An der Medienkoferenz am Dienstagmorgen wird Novartis-CEO Vas Narasimhan wahrscheinlich auch die Beilegung mehrerer Rechtsfälle kommentieren. Erst Anfang Juli wurde bekannt, dass der Konzern in zwei Vergleichen dem US-Justizministerium insgesamt 730 Mio. $ bezahlen wird. Dabei ging es um Rednerhonorare und andere Zuwendungen für Ärzte, die im Gegenzug vermehrt Novartis-Medikamente verschrieben haben sollen.

Ende Juni teilte Novartis mit, sie zahle zusammen mit ihrer früheren Tochter Alcon (ALC 57 2.59%) 345 Mio. $ an das US-Justizdepartement und die Börsenaufsicht SEC. Dieses Mal ging es um Korruptionsvorwürfe in Griechenland und Vietnam. Bereits im März hatte die Generikatochter Sandoz dem US-Justizministerium wegen Kartellabsprachen 195 Mio. $ bezahlt. In den USA sollten nun alle wesentlichen Rechtsfälle beigelegt sein.

Aktien stagnieren

Ein Thema wird am Dienstag auch das Engagement in der Coronapandemie sein. Drei Medikamente des Unternehmens werden in Studien an Patienten mit der Lungenkrankheit getestet. Die Studie mit dem Malariamedikament Hydroxichloroquine wurde abgebrochen. Zuvor hatte die US-Gesundheitsbehörde aufgrund von wenig überzeugenden Daten aus anderen Forschungen eine Notfallzulassung zurückgezogen.

Vor einer Woche hat Novartis bekannt gegeben, die Generikatochter Sandoz werde fünfzehn Medikamente zur Behandlung von Covid-19-Begleiterkrankungen an 79 Entwicklungsländer günstiger abgeben und damit keinen Gewinn erzielen.

Trotz einer gewissen Hoffnung, dass einige Produkte zur Behandlung von Coronapatienten helfen könnten, sowie mehrerer Goodwillaktionen haben die Novartis-Aktien in der Pandemie nicht wie andere Pharmatitel profitiert. In den vergangenen Monaten dürften auch einige Abwärtskorrekturen von Schätzungen zu einzelnen Produkten zum verhaltenen Aktienkursverlauf beigetragen haben.

Der Börsenkurs befindet sich auf dem Niveau von Mai 2019. Das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2021 beträgt 14. FuW empfiehlt die Papiere zum Kauf. Die Analysten von Morgan Stanley (MS 51.86 -1.05%) rechnen damit, dass sich die Stimmung mit den Halbjahreszahlen aufhellt.