Aufbruch in die Zukunft des Multi Asset

Viele Wege führen in die Zukunft des Multi Asset-Investierens. Einer dieser Wege: breite Diversifikation auf Basis übergeordneter Anlageideen. Doch wie entstehen immer neue Ideen? Wie kann das Fondsmanagement jederzeit auf eine Vielzahl von Ideen zugreifen, um sie zu testen?

Die vorangegangenen Beiträge in diesem Investmentkompendium zu den Dimensionen des Multi Asset haben deutlich gemacht: Wer mit unterschiedlichen Strategien unabhängig von einem spezifischen Markt-Beta investiert, schafft sich eine enorm breite Basis zur Diversifikation seines Anlageportfolios. Voraussetzung für dieses Vorgehen ist jedoch, dass immer neue Anlageideen entdeckt werden, die gerade nicht ein spezifisches Markt-Beta ins Portfolio holen. Wie gelangt man also zu diesen?

Die Welt ist voller Ideen

Bei der Suche nach übergeordneten Anlageideen, kann man fast überall auf der Welt fündig werden. Wichtig dafür ist, ein klares Bild von der Entwicklung der Weltwirtschaft insgesamt zu haben. Notenbankpolitiken spielen darin ebenso eine Rolle wie die konjunkturelle Entwicklung einzelner Länder und Regionen oder auch der Ölpreis.

Ein Beispiel: Eine Idee wäre, darauf zu setzen, dass der Aktienmarkt in China künftig mehr schwanken wird als in den USA. Denn die wirtschaftliche Entwicklung Chinas gibt immer wieder punktuell Anlass zur Sorge. Und daher kann es zu abrupten Kursausschlägen am Aktienmarkt kommen. Die US-Ökonomie dagegen scheint in ruhigerem Fahrwasser angekommen. Die US-Zentralbank versucht zudem, umsichtig zu kommunizieren. Sie möchte so die Erwartungshaltung von Marktakteuren bezüglich künftiger Schritte sorgfältig steuern. Den chinesischen Autoritäten gelingt das im Zuge der Öffnung und des Umbaus des Finanzsystems nicht immer. Anleger könnten also womöglich profitieren, wenn asiatische Märkte tatsächlich schwankungsintensiver sein sollten als der US-Markt – weitgehend unabhängig davon, in welche Richtung sich die Märkte bewegen.

Nicht nur in Aktien denken

Übergeordnete Anlageideen müssen keineswegs allein auf der (relativen) Entwicklung von Aktien- und Anleihemärkten oder Zinsen beruhen. Auch in Bezug auf Währungen können Beobachtungen zu Ideen führen: zum Beispiel bei Währungspaaren, bei denen man aus gutem Grund annehmen kann, dass eine Währung im Vergleich zur anderen gegenwärtig (noch) zu hoch bewertet ist. Wie findet man solche Paare? Eine Spur: Wirtschafts- und Währungsräume vergleichen, die von der starken Volatilität an den Rohstoffmärkten betroffen sind, da der Rohstoffexport für sie eine wichtige Bedeutung hat.

Auffällige Unterschiede erkennen

Zwei solcher Länder sind Australien und Chile. Interessant an dieser Gegenüberstellung ist, dass sich beide Länder an unterschiedlichen Positionen im Konjunkturzyklus befinden. Zumindest geben die wirtschaftlichen Hintergründe beider Wirtschaftsnationen Hinweise darauf. Chiles Wirtschaft hat sich nach vorangegangenen Schwierigkeiten im Jahr 2015 positiv entwickelt. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass Chile sein Bilanzdefizit von –4 % auf 0 % verbessern konnte. Anders in Australien: Hier lässt sich in dieser Hinsicht keine positive Entwicklung erkennen. Im Jahr 2015 kamen zudem immer wieder negative Nachrichten aus dem Land. Auch die Inflationsrate ist überraschend niedrig. Chiles bessere Wirtschaftsentwicklung wird dagegen dadurch unterstrichen, dass eine Prognose eine weitere Erhöhung des Leitzinses erwarten lässt. Wirtschaftliche Erholung aufseiten Chiles, Abschwächung aufseiten Australiens: Unter diesen Vorzeichen könnte eine Einschätzung darin bestehen, dass der chilenische Peso gegenüber dem australischen Dollar relativ günstig bewertet sei. Und diese Bewertungsdifferenz könnte sich angesichts günstiger wirtschaftlicher Indikatoren und Prognosen für die Entwicklung Chiles weiter ausprägen. Von einer solchen Entwicklung zu profitieren, könnte dann eine weitere übergeordnete Anlageidee sein.

Übergeordnete Ideen ins Portfolio holen

Wenn das Renditepotenzial einer Idee ausreichend ist und wenn sie zu einem bestehenden Multi Asset-Portfolio von ihrem Risikobeitrag her passt, gilt es, sie möglichst präzise und effizient umzusetzen. Derivate können dafür geeignet sein. Will man etwa eine erwartete höhere Volatilität am chinesischen Aktienmarkt gegenüber dem US-Markt nutzen, kann das beispielsweise mithilfe von Optionen geschehen.

Eine Idee, die auf den beschriebenen Bewertungsunterschieden wie zwischen chilenischem Peso und australischem Dollar beruht, lässt sich dagegen zum Beispiel durch den Einsatz von Währungs- Forwards realisieren. Die Überlegungen aus allen zurückliegenden Themenbeiträgen zum vorliegenden Investmentkompendium zeigen: Mithilfe übergeordneter Anlageideen, die sich in den verschiedensten Weltregionen zu den unterschiedlichsten Themen entwickeln lassen, kann man zu schwach korrelierten Einzelstrategien gelangen. Diese können eine sehr gute Grundlage für ein breit diversifiziertes Multi Asset-Fondsportfolio bilden. Welchen Mehrwert kann das konkret in der täglichen Beratungsarbeit bringen?

