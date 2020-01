Aufgefallen in… Adelboden

Klimabewusstes Skirennen

Daniel Yule siegte vor Henrik Kristoffersen und Marco Schwarz.

Endlich. Mit Daniel Yule reüssierte am vergangenen Wochenende im Adelbodener Slalom wieder einmal ein Schweizer. Ein zweiter Slalomspezialist aus dem Swiss-Ski-Team verpasste das Podest nur knapp – Ramon Zenhäusern fehlten als Viertem lediglich acht Hundertstelsekunden. Mit seinem Sieg erlöste Yule die Schweiz von ihrer miesen Chuenisbärgli-Serie. Zwölf Jahre musste sie auf einen Erfolg in Adelboden warten. Marc Berthod war der letzte hiesige Sieger. Er gewann 2008 im Riesenslalom vor seinem Teamkollegen Daniel Albrecht. Ein Jahr zuvor gelang dem heutigen TV-Experten dasselbe Kunststück im Slalom. In den Jahren danach klassierten sich die heimischen Athleten stets – zum Teil deutlich – neben dem Podest.

Ein Platz unter den besten Drei kündigte sich bereits im Vorfeld an. Noch nie verfügte die Schweiz über ein solch starkes und breites Slalomteam. Die bisherigen Erfolge in dieser Saison blieben auch bei den Skifans nicht unbemerkt. Der Ticketverkauf gestaltete sich so erfreulich wie seit Jahren nicht mehr. Für den Slalom am Sonntag verzeichnete der finanziell kriselnde Veranstalter sogar einen neuen Besucherrekord. Zum ersten Mal konnten die Tribünen im Zielgelände bis zum letzten Platz gefüllt werden.

Dementsprechend ausgelassen feierte die in Scharen gekommene Menschenmasse dieses Jahr nicht nur am Samstag, sondern auch am Sonntag. Doch anders als in den vergangenen Jahren und anders als bei anderen Grossevents waren am Ende des Tages keine grossen Spuren vom Feiern zu sehen. Es lag kaum Abfall auf dem Boden – keine Bierdosen, keine Weinflaschen, keine Pet-Flaschen und auch kein Wegwerfgeschirr. Was war geschehen? Gab es mehr Abfallcontainer als in den jüngsten Jahren? Nein. Reisten nur umweltbewusste Feiernde ins Berner Oberland? Wohl kaum. Lag es daran, dass der Veranstalter auf seiner Homepage zu klimafreundlichem Handeln aufgerufen hatte? Eher nicht.

Wenige Stunden nach dem Riesenslalom war die Haupttribüne bereits wieder parat für das Rennen vom Sonntag. (Bild: Carlo Emanuele Frezza)

Es gibt eine viel einfachere Erklärung dafür. Der Veranstalter der Weltcuprennen erhielt im Rahmen der Klimaschutzinitiative «Cause We Care» der Schweizer Stiftung myclimate Unterstützung im Bereich Klimaschutz. Mit mehreren Massnahmen setzte er sich zum Ziel, den Anlass so klimafreundlich wie nur möglich zu organisieren. Für Diskussionsstoff unter den Zuschauern sorgte insbesondere das Depotkonzept. Auf jede einzelne Dose und Flasche sowie auf das Geschirr erhob der Veranstalter 2 Fr. Depot. Wer also fünf Bier kaufte, erhielt zusätzlich fünf Jetons. Um die 10 Fr. zurückzuerhalten, mussten nicht nur die leer getrunkenen Dosen, sondern auch die Jetons zurückgebracht werden. An der Theke standen die Feiernden teils minutenlang Schlange, damit sie ihr Geld zurückkriegten. Wem das zu viel war, der konnte sein Depot auch spenden. Hierfür standen weitere Depot-Rücknahmestellen bereit.

Das umgesetzte Konzept zeigt: Damit der Kunde umweltbewusst handelt, muss es ihm auch finanziell etwas bedeuten. Zwei Franken scheinen wenig zu sein, ist in dieser Hinsicht aber wohl genau der passende Betrag, um den Kunden zum Umdenken zu bringen. Dann steht er nicht nur Schlange, um sein Bier oder sein Essen zu erhalten, sondern auch, um seine leergetrunkene Dose und sein gebrauchtes Geschirr zurückzubringen. Scheinbare Unannehmlichkeiten nimmt er so klaglos hin.

Adelboden verfügt seit diesem Jahr nicht mehr nur über einen der schwersten Hänge im Skisport. Das kleine Dorf im Berner Oberland gehört mit den neu eingeführten Nachhaltigkeitsmassnahmen auch zu den fortschrittlichsten Organisatoren von Grossevents. Doch damit die Rennen in Adelboden auch in den kommenden Jahren stattfinden können, reichen diese Massnahmen kaum aus. Die finanziellen Probleme sind zu gross. Doch das Chuenisbärgli gehört in den Kalender des Skisports. Das hat es dieses Jahr abermals bewiesen.