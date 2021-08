Aufgefallen in… Basel

Die Wolfs-«Aktie»

Im Basler Tierpark Lange Erlen soll ein Wolfsrudel einziehen. Der Park sammelt Spenden für ein Gehege und begibt eine Wolfs-«Aktie».

Der geneigte Anleger, stets an neuen, spannenden Börsengängen interessiert, horcht auf. In Basel wird eine Wolfs-­«Aktie» begeben. Treibt die Börsenhausse bereits derartige Blüten, dass nun schon Tiere kotiert werden? Ist das ein untrügliches Alarmsignal, sich aus einem überhitzen Markt zu verabschieden? Aber halt, der Ausverkauf darf getrost verschoben werden. «Die Wolfs-Aktie ist keine Aktie im eigentlichen Sinn», erklärt Bruno Ris, Leiter des Basler Tierparks Lange Erlen.

Damit sei keine Dividende und auch keine Generalversammlung verbunden. «Es ist eine Spende, mit der das neue Wolfsgehege finanziert werden soll», sagt Ris. Es ist das Jubiläumsprojekt der Basler Institution, die heuer 150 Jahre alt wird. 4 Mio. Fr. will der Park einsammeln, dann könne die Anlage realisiert werden. «Wir wollen noch 2021 mit den Bauarbeiten beginnen», sagt Ris. Die «Aktionäre» werden dann zur Eröffnungsfeier eingeladen, Spender ab tausend Franken werden auf einer Dankestafel verewigt.

Aktionär der Lange Erlen kann man also nicht werden. Doch es gibt durchaus Tierparks und Zoos, die als Aktiengesellschaft konzipiert sind. Der Zoo Basel schreibt: «Rund 1250 Aktionäre halten 1700 Namenaktien.» Auch der Zoo Zürich gibt nach eigenen Angaben Aktien heraus, die für je 200 Fr. erworben werden können. Auch in anderen Ländern kann man Titel von Zoos kaufen, so vom Münchner Tierpark Hellabrunn oder den Zoos Köln und Duisburg.

Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Der Zoo Basel ist laut eigenen Angaben in der Hand von rund 1250 Aktionären, die 1700 Namenaktien halten.

Wenn einem jedoch die klassische Aktionärsrendite in Form von Kursgewinnen und Dividenden lieb ist, dann ist hier Vorsicht geboten. Die Zoo-Aktien sind in den meisten Fällen nicht kotiert, damit kaum liquide und schwer handelbar. Oft erwirtschaften Zoos gar keinen Gewinn, sie werden sogar staatlich bezuschusst. Eine Dividende gibt es deshalb nicht. Der Zoo ­Basel schreibt, seine Aktie sei eine Investition «mit emotionalem Wert». In Zürich sei der Zoo «eine Aktiengesellschaft mit rein gemeinnützigem und kulturellem Charakter». Aktionäre erhalten aber jährlich einen Gratiseintritt und eine Einladung an die Generalversammlung.

Keystone/Alexandra Wey

Auch beim Zoo Zürich kann man Aktionär werden. Die Titel kosten 200 Fr. je Stück.

Einer der wenigen kotierten europäischen Zoos ist derjenige Berlins. Die Aktie hat in zehn Jahren ihren Wert fast verdreifacht auf aktuell 8900 €. Doch gibt es auch hier keine Dividende, und die Titel werden so gut wie nicht gehandelt. Ähnliches gilt für die kotierten Aktien des belgischen Tierparks Pairi Daiza. Der norwegische Kristiansand Zoo hat sich dagegen dekotieren lassen, genauso wie der spanische Freizeitparkbetreiber Parques Reunidos, Inhaber des Zoos Madrid, einer der grössten des Kontinents.

Wenn man aber nun wirklich klassischer Aktionär eines Tierparks werden will, muss man über die Grenzen Europas hinausschauen. An der New Yorker Börse ist die Gesellschaft SeaWorld Parks & Entertainment gelistet, die bis 2009 zum weltgrössten Brauereikonzern Anheuser Busch gehörte. Das Unternehmen betreibt in den USA zwölf Freizeitparks, Zoos und Grossaquarien. Die Aktie ist eine Gewinnerin der Erholung nach den Corona-Lockdowns. Sie handelt bei knapp 53 $ nahe ihres Allzeithochs, wird von den Analysten aber mehrheitlich zum Kauf empfohlen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 72 $.

Bild: Zack Wittman/Bloomberg

Als einer der wenigen Tierparkbetreiber ist in den USA die Gesellschaft SeaWorld Parks & Entertainment börsenkotiert.

Ähnlich sieht es beim kotierten Konkurrenten Walt Disney aus. Der Mediengigant ist der grösste Freizeitparkbetreiber des Planeten und hat mit dem Animal Kingdom in Florida einen der grössten Zoos der Welt im Portfolio. Die Disney-­Aktie handelt nach einem starken Kurssprung bei knapp 177 $ und damit ebenfalls nahe Allzeithoch. Die Analysten geben aber auch hier eine Kaufempfehlung und trauen den Titeln Avancen auf im Schnitt 211 $ zu.

Bild: John Raoux/Keystone

Der Mediengigant Walt Disney ist der grösste Freizeitparkbetreiber der Welt. Zu seinem Portfolio gehört mit dem Animal Kingdom in Florida auch ein Zoo.

Ob aber nun das Geld des Schweizer Zooliebhabers im profitorientierten US-Mischkonzern mit Grosszoo oder im Wolfsgehege des kleinen, gemeinnützigen Basler Tierparks besser aufgehoben ist, muss der geneigte Anleger selbst für sich entscheiden.