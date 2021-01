Aufgefallen in… Borgomezzavalle

Ferienwohnung für 1€.

Borgomezzavalle ist eine italienische Gemeinde in der Provinz Verbano-Cusio-Ossola bei Domodossola. Sie wurde vor fünf Jahren aus den Gemeinden Seppiana und Viganella gebildet.

Ein eigenes Feriendomizil zu besitzen, ist für viele ein Lebenstraum. Sie sehnen sich nach einem Chalet im Kanton Wallis, einer Finca auf den Balearen oder einem Haus in Italien – dem Land des Dolcefarniente. Durch das ständige Zuhausebleiben in den vergangenen Monaten ist das Fernweh bei vielen noch grösser geworden. Das zeigt eine Auswertung von Google. Gemäss Daten der Suchmaschine suchten in der Schweiz noch nie so viele Menschen nach dem Stichwort «Ferienwohnung» wie im Krisenjahr 2020.

Der Traum von der eigenen Immobilie endet meist, wenn es um die Kosten geht. Doch eine Zweitwohnung muss in der Anschaffung nicht immer ein Vermögen kosten. Das zeigt das Projekt «Case a 1 €» in Italien. Wie es der Name bereits erahnen lässt, werden in zahlreichen italienischen Dörfern Häuser für 1­€ zum Kauf ­angeboten oder günstig versteigert. Egal, ob sich das Haus auf Sizilien oder inmitten der italienischen Alpen im Piemont befindet. In Borgomezzavalle etwa werden drei Häuser zum Kauf angeboten. Die Gemeinde liegt in der Valle Antrona bei Domodossola, kurz vor der Schweizer Grenze. Es ist bekannt, weil es eigentlich jedes Jahr fast drei Monate lang im Schatten liegt. Nur dank eines gigantischen Spiegels fällt seit wenigen Jahren auch im Winter etwas Sonnenlicht auf die Piazza.

Die Sonne scheint dank einem Spiegel auch in Borgomezzavalle. (Bild: Keystone)

Mit dem Projekt «Case a 1 €» versucht Borgomezzavalle das Aussterben der Gemeinde aufzuhalten. Wie hierzulande verlassen die Jungen auch in Italien vermehrt ihren Heimatort, um in der Stadt zu studieren oder zu arbeiten. Weil die ältere Generation langsam verschwindet, wird nicht nur der Dorfplatz immer ruhiger, sondern es stehen gleichzeitig immer mehr Gebäude leer.

Da die Kinder die Immobilien nicht übernehmen wollen, werden die Häuser häufig an die Gemeinden gespendet. Lange wussten diese allerdings nicht, was sie damit tun sollten. Dann kam dem ­Bürgermeister von Salemi, einem kleinen Dorf auf Sizilien, die zündende Idee: ein leerstehendes Gebäude zum Preis von einem Espresso zum Kauf anzubieten. Der Erfolg liess nicht lange auf sich warten. Nach einem Beitrag des US-TV-Senders CNN seien binnen weniger Stunden mehrere tausend E-Mails und Telefonate von Kaufinteressenten und Medien bei der Gemeinde eingegangen.

Inzwischen haben es ihm mehrere Dutzend Bürgermeister in ganz Italien gleichgetan. Auf der Internetseite Casea1euro.it sind alle Immobilien aufgelistet, die zum Schnäppchenpreis erhältlich sind. Wegen der Pandemie und der damit steigenden Sehnsucht nach Reisen ist im vergangenen Jahr die Anzahl Zugriffe auf die Homepage rasant gestiegen.

Mit der Zahlung von 1 € ist der Deal aber längst nicht unter Dach und Fach. Denn viele der Objekte sind in einem heruntergekommenen und teils gefährlichen Zustand. Wer sich dennoch für den Kauf interessiert, muss ein Bewerbungsformular ausfüllen. Darin steht, dass der Inter­essent den Zuschlag nur erhält, wenn er mehrere Garantien abgibt. Unter anderem muss er eine Kaution von 5000 € zahlen und sich zur Renovierung verpflichten. Binnen weniger Monate muss ein Plan her, der von der Gemeinde genehmigt werden muss. Viele Bürgermeister träumen davon, dass die Häuser in charmante Bed-and-Breakfast- oder Boutique-Hotels verwandelt werden, damit gleichzeitig der Tourismus angekurbelt wird.

Ausserdem muss der Interessent bestätigen, dass er keine Verbindungen zu einer Mafiagruppierung pflegt. Das ist vor allem für Kalabrien, Sizilien und Kampagnen nicht ganz unwichtig. Diese Regionen gelten als Hochburg mehrerer Mafiaorganisationen, und leerstehende Gebäude sind perfekt, um damit Geld zu waschen.

Dass ein Gebäude gleich viel kostet wie ein Espresso, klingt verlockend. Al­lerdings ist es ratsam, sich zweimal zu überlegen, ob man wirklich investieren möchte. Sonst mündet der Traum vom ­Feriendomizil schnell in eine finanzielle Schieflage.